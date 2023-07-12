В Дагестан за приключениями

Наиболее популярными направлениями для растущего сегмента приключенческого туризма весной—летом стали Алтай и Дагестан, сформировавшие почти половину спроса. Еще четверть распределилась между Карелией и регионами Кавказа, а перспективные направления находятся на Байкале, в Мурманской области и на Ямале. Участники рынка рассчитывают на рост популярности сегмента, но отмечают ограниченность целевой группы потребителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Самыми востребованными регионами приключенческого туризма, предполагающего посещение природных достопримечательностей, в России в марте—июне стали Алтай и Дагестан, сформировав 25% и 24% потока соответственно. Такие данные приводятся в исследовании «МТС Travel», RussiaDiscovery и Российского союза туриндустрии. Северная Осетия формирует 10% потока, Адыгея — 9%, Карелия –— 7%. По данным RussiaDiscovery, говорит основатель компании Вадим Мамонтов, число таких поездок год к году растет двукратно. По его словам, весь приключенческий турпоток оценивается в несколько миллионов человек в год. Коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах говорит, что прирост наблюдается преимущественно со стороны неорганизованных туристов и оценить его сложно.

В Ostrovok.ru говорят, что спрос на размещение в 10 востребованных для приключенческих поездок регионах в марте—июле вырос на 23% к прошлому году. Наиболее выраженная динамика в Мурманской области, где бронирований стало больше на 82%. В Иркутской области показатель вырос на 73%, в ЯНАО —на 49%, в Северной Осетии — на 43%, в Бурятии — на 28%. Средняя стоимость забронированной ночи в популярных локациях, по данным Ostrovok.ru, за год выросла на 11–30%. По подсчетам «Яндекс Путешествий», спрос на перелеты в Мурманск в июне вырос на 40% год к году, в Салехард — на 75%, а средняя стоимость — на 61% и 22%, до 13,7 тыс. руб. и 25 тыс. руб. соответственно.

В OneTwoTrip отмечают двукратный рост спроса на отели в Улан-Удэ и значительный прирост бронирований авиабилетов в Горно-Алтайск. Директор по развитию и коммуникациям «Твил.ру» Оксана Шустикова заметила общий рост числа туристических поездок в Карелию, на Алтай, Байкал, Северный Кавказ. В Fun&Sun отмечают, что экскурсионные туры формируют 16% внутрироссийских продаж компании на лето. Спрос на такие поездки сохраняется, несмотря на отсутствие в этом году активного продвижения и программ стимулирования, говорят в компании.

Вадим Мамонтов поясняет, что популярность регионов растет неравномерно. «Дагестан смог вывести несколько сильных брендов: Гамсутль, Сулакский каньон, Гуниб, Дербент и получает сейчас основной поток туристов на Кавказ»,— говорит он. В «MTC Travel» отмечают, что Териберку в Мурманской области в марте—июне этого года посетило в 1,5 раза больше туристов, чем годом ранее, в связи с миграцией китов в этом сезоне. На Сейдозеро и в Дзивгисскую крепость приехали на 26% больше гостей, поток к стойбищам оленеводов в ЯНАО вырос на 31%. Гендиректор «МТС Travel» Вадим Мельников отмечает и фактор сезонности: «На Байкал едут, как правило, в середине лета и зимой, то же самое касается Камчатки».

Стимулами для роста приключенческого турпотока внутри страны выступают общие меры поддержки туризма и создание средств размещения в природных локациях, считает Вадим Мамонтов. А частично сдерживает этот процесс реализация отложенного спроса на зарубежных направлениях и переезд за рубеж части целевой группы, добавляет он. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин подчеркивает, что приключенческий отдых выбирают около 5% от всех туристов, а доступных локаций для них не много. С другой стороны, добавляет он, спрос на такой отдых поддерживает общая популярность «экологической повестки».

По данным «МТС Travel», приключенческими поездками внутри страны практически в равных долях интересуются мужчины (49% поездок) и женщины (51%). Чаще всего речь идет о туристах из Москвы и Подмосковья, формирующих 22% спроса, и жителей регионов, находящихся вблизи привлекательных локаций. Согласно «МТС Travel», 31% таких туристов зарабатывает 75–130 тыс. руб. в месяц, 24% — 45–75 тыс. руб.

Александра Мерцалова