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Коммерсантъ FM
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Большинство россиян этим летом планируют отдыхать дома или на даче

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Завтра начинается лето. Как показал свежий опрос ВЦИОМа, посвященный летним планам россиян, большинство проведут его дома и на даче (51% и 29% респондентов соответственно). Эти два ответа остаются самыми популярными в течение всего периода наблюдений, ведущихся с 2004 года. Отсутствие денег — основная причина отказа россиян от летнего отдыха: ее назвали 38% респондентов, остающихся летом дома. При этом планируемый бюджет на летний отдых у тех, кто куда-нибудь поедет, в текущем году достиг максимума за весь период наблюдений — 53 923 руб. в расчете на одного человека (рост на 20% год к году).

Результаты опроса фиксируют рост интереса респондентов к внутреннему туризму, в частности к поездкам в другие города. А вот доля собравшихся отдохнуть за границей в этом сезоне — лишь 4%. Наиболее привлекательными направлениями для летних поездок (если бы не было никаких ограничений по времени и деньгам) большинство назвало Крым, Байкал и Алтай.

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