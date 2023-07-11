Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по гуманитарной помощи Сирии

Россия использовала право вето на голосовании по проекту резолюции Совета Безопасности ООН о продлении механизма трансграничной помощи Сирии на девять месяцев. Об этом сообщили «РИА Новости» и ТАСС.

Документ подготовили Швейцария и Бразилия. Согласно нему, работа единственного пункта пропуска «Баб-эль-Хава» на границе Сирии и Турции для доставки гуманитарной помощи в Сирию продлевается на девять месяцев.

Проект резолюции поддержали 13 стран, Китай воздержался от голосования. Следующим в очереди на голосование был аналогичный проект резолюции, который подготовила Россия. Согласно нему, работу пункта пропуска предлагается продлить на шесть месяцев.

Позже «РИА Новости» и ТАСС сообщили, что Совбез ООН не принял российский проект резолюции. За документ голосовали Россия и Китай, против — три страны, еще десять воздержались. Для утверждения за него должны были проголосовать как минимум 9 из 15 стран—членов Совбеза.

Олеся Павленко