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Коммерсантъ FM
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Брэда Питта обвинили в «разграблении» Chateau Miraval

От кинозвезды требуют $350 млн в качестве возмещения ущерба

Судебная тяжба вокруг винодельни и замка Chateau Miraval, которыми некогда вместе владели Анжелина Джоли и Брэд Питт, перешла в новую стадию. Теперь к кинозвезде предъявила претензии бывшая инвестиционная компания госпожи Джоли, которая утверждает, что господин Питт умышленно «разграбил» их совместную компанию, владеющую Chateau Miraval, устраивая в нем постоянные ремонты и перестройки.

Брэд Питт на премьере фильма «Вавилон» в Лос-Анджелосе (декабрь 2022 года)

Брэд Питт на премьере фильма «Вавилон» в Лос-Анджелосе (декабрь 2022 года)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Брэд Питт на премьере фильма «Вавилон» в Лос-Анджелосе (декабрь 2022 года)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В понедельник стало известно, что в долгой войне Брэда Питта и Анжелины Джоли из-за замка и винодельни Chateau Miraval, которыми они некогда совместно владели, началось новое сражение. Как сообщает CNN, компания Nouvel, владеющая 50% Chateau Miraval, требует взыскать с Брэда Питта как минимум $350 млн в качестве компенсации за ущерб, нанесенный замку и винодельне.

Брэд Питт и Анжелина Джоли приобрели Chateau Miraval в 2008 году. Сделка была оформлена через инвесткомпании господина Питта и госпожи Джоли, которые получили равные доли. После развода в 2019 году Анжелина Джоли захотела продать свою долю и в октябре 2021 года сумела заключить соответствующую сделку. Она уступила свою компанию Nouvel фирме Tenute del Mondo, подразделению Stoli Group предпринимателя Юрия Шефлера. Собственно, истцом по этому делу выступает как раз Nouvel.

Юристы Nouvel утверждают, что, пытаясь восстановить контроль над замком и винодельней Chateau Miraval, Брэд Питт и не названные «соучастники» «разорили» замок.

«Питт опустошал активы компании, тратя миллионы на показушные проекты, включая более $1 млн на ремонт бассейна, строительство и перестройку одной лестницы четыре раза, тратя миллионы на восстановление студии звукозаписи»,— говорится в иске. «Взбешенный тем, что Джоли продала Nouvel Stoli, а не ему, Питт повел себя как капризный ребенок, отказываясь признавать Nouvel равным партнером»,— цитирует CNN текст искового заявления.

Вид на замок Chateau Miraval с высоты птичьего полета

Вид на замок Chateau Miraval с высоты птичьего полета

Фото: Philippe Laurenson / Reuters

Вид на замок Chateau Miraval с высоты птичьего полета

Фото: Philippe Laurenson / Reuters

Нынешнее исковое заявление не первое, связанное с Chateau Miraval. Первым иск, связанный с замком, подал Брэд Питт. В начале 2022 года он оспорил сделку по продаже Nouvel, посчитав ее незаконной, поскольку, по его словам, со времени покупки замка существовала четкая договоренность о том, что никто из супругов не станет продавать свою долю без согласия партнера.

В ответ госпожа Джоли подала встречный иск, в котором утверждалось, что подобного соглашения не существовало, а свою долю в замке она продала ради обретения финансовой независимости и «некоторого мира, и чтобы закрыть глубоко болезненную и травматическую страницу для нее и ее детей».

Виктор Бук

Фотогалерея

Актер Брэд Питт и его роли

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Брэд Питт родился 18 декабря 1963 года в городе Шавни (Оклахома, США) в религиозной американской семье. В школе мальчик занимался спортом, принимал участие в клубе дебатов, был активным учеником. Поступив в университет, где должен был изучать журналистику и рекламное дело, Питт бросил его ради покорения Голливуда

Брэд Питт родился 18 декабря 1963 года в городе Шавни (Оклахома, США) в религиозной американской семье. В школе мальчик занимался спортом, принимал участие в клубе дебатов, был активным учеником. Поступив в университет, где должен был изучать журналистику и рекламное дело, Питт бросил его ради покорения Голливуда

Фото: из личного архива Брэда Питта

Перед тем как стать актером, Брэду Питту пришлось сменить несколько профессий: он поработал водителем, возил мебель, был промоутером в костюме цыпленка. Все это время Питт упорно ходил на кастинги, при этом посещая актерские курсы

Перед тем как стать актером, Брэду Питту пришлось сменить несколько профессий: он поработал водителем, возил мебель, был промоутером в костюме цыпленка. Все это время Питт упорно ходил на кастинги, при этом посещая актерские курсы

Фото: Fred Prouser / Reuters

В 1987 году актеру досталась роль в телесериале «Даллас», после чего он стал сниматься в небольших эпизодических ролях. В 1991 году Брэд Питт получил первую большую роль: режиссер Ридли Скотт позвал его в роуд-муви «Тельма и Луиза» (кадр на фото)

В 1987 году актеру досталась роль в телесериале «Даллас», после чего он стал сниматься в небольших эпизодических ролях. В 1991 году Брэд Питт получил первую большую роль: режиссер Ридли Скотт позвал его в роуд-муви «Тельма и Луиза» (кадр на фото)

Фото: Metro-Goldwyn-Mayer

После «Тельмы и Луизы» последовали успешные картины «Легенды осени», «Интервью с вампиром: Хроника жизни вампира», «Семь». В 1995 году актер был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме Терри Гиллиама «12 обезьян», в котором он сыграл душевнобольного защитника животных. Получил «Оскара» Питт только в 2014 году, выступив сопродюсером фильма «12 лет рабства»

После «Тельмы и Луизы» последовали успешные картины «Легенды осени», «Интервью с вампиром: Хроника жизни вампира», «Семь». В 1995 году актер был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме Терри Гиллиама «12 обезьян», в котором он сыграл душевнобольного защитника животных. Получил «Оскара» Питт только в 2014 году, выступив сопродюсером фильма «12 лет рабства»

Фото: Michael Caulfield / AP

«У меня масса планов. Я бы хотел иметь кучу домов на колесах. Я бы хотел записать альбом, как Дженнифер Лопез. Я бы хотел выпустить свою собственную линию одежды. У меня все будет, как у Паффа Дэдди. Только мех будет синтетический»

«У меня масса планов. Я бы хотел иметь кучу домов на колесах. Я бы хотел записать альбом, как Дженнифер Лопез. Я бы хотел выпустить свою собственную линию одежды. У меня все будет, как у Паффа Дэдди. Только мех будет синтетический»

Фото: Reed Saxon / AP

Фильм 1999 года Дэвида Финчера «Бойцовский клуб» (кадр на фото) числится в десятке лучших по версии IMDb. Эдвард Нортон вспоминал, что они с Брэдом Питтом договорились о том, что по ходу съемок один будет соблюдать строгую диету и худеть, а второй (Питт) будет наращивать мышечную массу

Фильм 1999 года Дэвида Финчера «Бойцовский клуб» (кадр на фото) числится в десятке лучших по версии IMDb. Эдвард Нортон вспоминал, что они с Брэдом Питтом договорились о том, что по ходу съемок один будет соблюдать строгую диету и худеть, а второй (Питт) будет наращивать мышечную массу

Фото: Fox 2000 Pictures

В 2000 году Брэд Питт женился на актрисе Дженнифер Энистон (на фото), однако пара рассталась спустя пять лет. Еще до начала бракоразводного процесса у актера начался роман с Анджелиной Джоли. «Я провел 90-е годы, пытаясь спрятаться, скрыться от полной звездной какофонии. Меня стало тошнить от самого себя. Я начал ощущать себя жалким. Вдруг я понял совершенно отчетливо, что упорно ищу фильм об интересной жизни, потому что моя собственная жизнь неинтересна. Я думал, что брак с Джен сможет помочь что-то с этим сделать. Пытался представить себе такой брак, каким он не был»,— рассказывал впоследствии актер

В 2000 году Брэд Питт женился на актрисе Дженнифер Энистон (на фото), однако пара рассталась спустя пять лет. Еще до начала бракоразводного процесса у актера начался роман с Анджелиной Джоли. «Я провел 90-е годы, пытаясь спрятаться, скрыться от полной звездной какофонии. Меня стало тошнить от самого себя. Я начал ощущать себя жалким. Вдруг я понял совершенно отчетливо, что упорно ищу фильм об интересной жизни, потому что моя собственная жизнь неинтересна. Я думал, что брак с Джен сможет помочь что-то с этим сделать. Пытался представить себе такой брак, каким он не был»,— рассказывал впоследствии актер

Фото: Vincent Kessler / Reuters

«Мы, знаменитости, вынуждены держаться вместе. Я же не могу просто пойти к доктору и сидеть в приемной, читая журнал, — ко мне начнут подходить люди. Я не могу просто приехать в аэропорт и ждать своего рейса — меня там просто покалечат»

«Мы, знаменитости, вынуждены держаться вместе. Я же не могу просто пойти к доктору и сидеть в приемной, читая журнал, — ко мне начнут подходить люди. Я не могу просто приехать в аэропорт и ждать своего рейса — меня там просто покалечат»

Фото: Kevork Djansezian / AP

Брэд Питт — большой поклонник картины Гая Ричи (на фото слева) «Карты, деньги, два ствола». Встретившись с режиссером, Брэд попросил его сыграть в следующей картине. В итоге в фильме «Большой куш» Питт получил роль Микки-цыгана после того, как выяснилось, что он не может достоверно сымитировать лондонский акцент

Брэд Питт — большой поклонник картины Гая Ричи (на фото слева) «Карты, деньги, два ствола». Встретившись с режиссером, Брэд попросил его сыграть в следующей картине. В итоге в фильме «Большой куш» Питт получил роль Микки-цыгана после того, как выяснилось, что он не может достоверно сымитировать лондонский акцент

Фото: Fotodom / Richard Young / REX / Shutterstock

Актер активно занимается благотворительностью. К примеру, после урагана «Катрина», от которого в 2005 году пострадал Новый Орлеан, Брэд Питт создал фонд, занимавшийся строительством домов для тех, кто после стихийного бедствия лишился крова

Актер активно занимается благотворительностью. К примеру, после урагана «Катрина», от которого в 2005 году пострадал Новый Орлеан, Брэд Питт создал фонд, занимавшийся строительством домов для тех, кто после стихийного бедствия лишился крова

Фото: Gautam Singh / AP

Роман Брэда Питта и Анджелины Джоли (на фото) начался на съемочной площадке фильма «Мистер и миссис Смит». Пара отказывалась комментировать свои отношения, но везде появлялась вместе. В 2012 году пара объявила о помолвке после семи лет совместной жизни, а в 2014 году поженилась. В 2016 году актриса подала на развод

Роман Брэда Питта и Анджелины Джоли (на фото) начался на съемочной площадке фильма «Мистер и миссис Смит». Пара отказывалась комментировать свои отношения, но везде появлялась вместе. В 2012 году пара объявила о помолвке после семи лет совместной жизни, а в 2014 году поженилась. В 2016 году актриса подала на развод

Фото: Lionel Cironneau / AP

«Как-то раз я позвонил своему деду. &quot;Мы тут посмотрели твое кино&quot;, — сказал дед. &quot;Какое именно, дед?&quot; — сказал я. А он крикнул моей бабушке: &quot;Эй, Бетти, как называлось то кино, от которого я блевал третьего дня?&quot;»

«Как-то раз я позвонил своему деду. "Мы тут посмотрели твое кино", — сказал дед. "Какое именно, дед?" — сказал я. А он крикнул моей бабушке: "Эй, Бетти, как называлось то кино, от которого я блевал третьего дня?"»

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

В 2004 году актер снялся в исторической драме «Троя» по мотивам поэмы Гомера «Илиада», где сыграл роль Ахиллеса (на фото). «Я никогда в своей жизни не проводил так много времени в юбке, как на съемках &quot;Трои&quot;». Но юбки не так уж и плохи. Черт, они вовсе не так плохи»,— рассказывал актер о съемочном процессе

В 2004 году актер снялся в исторической драме «Троя» по мотивам поэмы Гомера «Илиада», где сыграл роль Ахиллеса (на фото). «Я никогда в своей жизни не проводил так много времени в юбке, как на съемках "Трои"». Но юбки не так уж и плохи. Черт, они вовсе не так плохи»,— рассказывал актер о съемочном процессе

Фото: Radiant Productions

«Свобода слова? Мне кажется, это отличная штука. Мне кажется, у всех должна быть свобода слова. Но вы лучше спросите об этом у Анджелины. Она вам расскажет гораздо больше, чем я». &lt;br> На фото: Брэд Питт с бывшим президентом США Биллом Клинтоном

«Свобода слова? Мне кажется, это отличная штука. Мне кажется, у всех должна быть свобода слова. Но вы лучше спросите об этом у Анджелины. Она вам расскажет гораздо больше, чем я».
На фото: Брэд Питт с бывшим президентом США Биллом Клинтоном

Фото: Stephen Chernin / AP

«Я без ума от мотоциклов. Абсолютно чокнут. У меня есть чопперы. У меня есть спортивные. У меня есть кроссовые. У меня есть мотоциклы, собранные специально для меня. Все эти машины — настоящее искусство, как скульптура. Но я не хочу говорить об этом. Просто признаю, что у меня есть такая болезнь. Вот и все»

«Я без ума от мотоциклов. Абсолютно чокнут. У меня есть чопперы. У меня есть спортивные. У меня есть кроссовые. У меня есть мотоциклы, собранные специально для меня. Все эти машины — настоящее искусство, как скульптура. Но я не хочу говорить об этом. Просто признаю, что у меня есть такая болезнь. Вот и все»

Фото: Matt Sayles / AP

В 2006 году в Намибии у Джоли и Питта родилась дочь Шайло Нувель, а через два года двойня — мальчик Нокс Леон и девочка Вивьен Маршелин. Актер усыновил всех приемных детей жены, всего их у пары шестеро и все носят фамилию Джоли-Питт

В 2006 году в Намибии у Джоли и Питта родилась дочь Шайло Нувель, а через два года двойня — мальчик Нокс Леон и девочка Вивьен Маршелин. Актер усыновил всех приемных детей жены, всего их у пары шестеро и все носят фамилию Джоли-Питт

Фото: Toru Hanai / Reuters

В 2009 году актер снялся в фильме Квентина Тарантино (на фото) «Бесславные ублюдки», который собрал в мировом прокате $320 млн. Актеру досталась роль лейтенанта Альдо Рейна по прозвищу «Апач», Тарантино и Питт давно хотели поработать вместе

В 2009 году актер снялся в фильме Квентина Тарантино (на фото) «Бесславные ублюдки», который собрал в мировом прокате $320 млн. Актеру досталась роль лейтенанта Альдо Рейна по прозвищу «Апач», Тарантино и Питт давно хотели поработать вместе

Фото: Reuters / Fabrizio Bensch

Роль бейсбольного менеджера Билли Бина в спортивной драме Беннетта Миллера «Человек, который изменил все» принесла актеру номинации на премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA

Роль бейсбольного менеджера Билли Бина в спортивной драме Беннетта Миллера «Человек, который изменил все» принесла актеру номинации на премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA

Фото: Francois Mori / AP

«Если бы у меня были сверхъестественные способности, я бы повернул время вспять — вот что бы я сделал».

«Если бы у меня были сверхъестественные способности, я бы повернул время вспять — вот что бы я сделал».

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

В 2014 году в прокат вышел боевик Дэвида Эйра «Ярость», где Брэд Питт сыграл с Логаном Германом (на фото) и Шайей Лабафом

В 2014 году в прокат вышел боевик Дэвида Эйра «Ярость», где Брэд Питт сыграл с Логаном Германом (на фото) и Шайей Лабафом

Фото: Yuya Shino / Reuters

Среди последних работ актера — боевик «Союзники» Роберта Земекиса (премьера — на фото) и военная драма «Машина войны». В 2018 году Брэд Питт сыграл эпизодическую роль во второй части блокбастера «Дэдпул», а в 2019 году снялся в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде»

Среди последних работ актера — боевик «Союзники» Роберта Земекиса (премьера — на фото) и военная драма «Машина войны». В 2018 году Брэд Питт сыграл эпизодическую роль во второй части блокбастера «Дэдпул», а в 2019 году снялся в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде»

Фото: Abraham Caro Marin / AP

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Брэд Питт родился 18 декабря 1963 года в городе Шавни (Оклахома, США) в религиозной американской семье. В школе мальчик занимался спортом, принимал участие в клубе дебатов, был активным учеником. Поступив в университет, где должен был изучать журналистику и рекламное дело, Питт бросил его ради покорения Голливуда

Фото: из личного архива Брэда Питта

Перед тем как стать актером, Брэду Питту пришлось сменить несколько профессий: он поработал водителем, возил мебель, был промоутером в костюме цыпленка. Все это время Питт упорно ходил на кастинги, при этом посещая актерские курсы

Фото: Fred Prouser / Reuters

В 1987 году актеру досталась роль в телесериале «Даллас», после чего он стал сниматься в небольших эпизодических ролях. В 1991 году Брэд Питт получил первую большую роль: режиссер Ридли Скотт позвал его в роуд-муви «Тельма и Луиза» (кадр на фото)

Фото: Metro-Goldwyn-Mayer

После «Тельмы и Луизы» последовали успешные картины «Легенды осени», «Интервью с вампиром: Хроника жизни вампира», «Семь». В 1995 году актер был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме Терри Гиллиама «12 обезьян», в котором он сыграл душевнобольного защитника животных. Получил «Оскара» Питт только в 2014 году, выступив сопродюсером фильма «12 лет рабства»

Фото: Michael Caulfield / AP

«У меня масса планов. Я бы хотел иметь кучу домов на колесах. Я бы хотел записать альбом, как Дженнифер Лопез. Я бы хотел выпустить свою собственную линию одежды. У меня все будет, как у Паффа Дэдди. Только мех будет синтетический»

Фото: Reed Saxon / AP

Фильм 1999 года Дэвида Финчера «Бойцовский клуб» (кадр на фото) числится в десятке лучших по версии IMDb. Эдвард Нортон вспоминал, что они с Брэдом Питтом договорились о том, что по ходу съемок один будет соблюдать строгую диету и худеть, а второй (Питт) будет наращивать мышечную массу

Фото: Fox 2000 Pictures

В 2000 году Брэд Питт женился на актрисе Дженнифер Энистон (на фото), однако пара рассталась спустя пять лет. Еще до начала бракоразводного процесса у актера начался роман с Анджелиной Джоли. «Я провел 90-е годы, пытаясь спрятаться, скрыться от полной звездной какофонии. Меня стало тошнить от самого себя. Я начал ощущать себя жалким. Вдруг я понял совершенно отчетливо, что упорно ищу фильм об интересной жизни, потому что моя собственная жизнь неинтересна. Я думал, что брак с Джен сможет помочь что-то с этим сделать. Пытался представить себе такой брак, каким он не был»,— рассказывал впоследствии актер

Фото: Vincent Kessler / Reuters

«Мы, знаменитости, вынуждены держаться вместе. Я же не могу просто пойти к доктору и сидеть в приемной, читая журнал, — ко мне начнут подходить люди. Я не могу просто приехать в аэропорт и ждать своего рейса — меня там просто покалечат»

Фото: Kevork Djansezian / AP

Брэд Питт — большой поклонник картины Гая Ричи (на фото слева) «Карты, деньги, два ствола». Встретившись с режиссером, Брэд попросил его сыграть в следующей картине. В итоге в фильме «Большой куш» Питт получил роль Микки-цыгана после того, как выяснилось, что он не может достоверно сымитировать лондонский акцент

Фото: Fotodom / Richard Young / REX / Shutterstock

Актер активно занимается благотворительностью. К примеру, после урагана «Катрина», от которого в 2005 году пострадал Новый Орлеан, Брэд Питт создал фонд, занимавшийся строительством домов для тех, кто после стихийного бедствия лишился крова

Фото: Gautam Singh / AP

Роман Брэда Питта и Анджелины Джоли (на фото) начался на съемочной площадке фильма «Мистер и миссис Смит». Пара отказывалась комментировать свои отношения, но везде появлялась вместе. В 2012 году пара объявила о помолвке после семи лет совместной жизни, а в 2014 году поженилась. В 2016 году актриса подала на развод

Фото: Lionel Cironneau / AP

«Как-то раз я позвонил своему деду. "Мы тут посмотрели твое кино", — сказал дед. "Какое именно, дед?" — сказал я. А он крикнул моей бабушке: "Эй, Бетти, как называлось то кино, от которого я блевал третьего дня?"»

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

В 2004 году актер снялся в исторической драме «Троя» по мотивам поэмы Гомера «Илиада», где сыграл роль Ахиллеса (на фото). «Я никогда в своей жизни не проводил так много времени в юбке, как на съемках "Трои"». Но юбки не так уж и плохи. Черт, они вовсе не так плохи»,— рассказывал актер о съемочном процессе

Фото: Radiant Productions

«Свобода слова? Мне кажется, это отличная штука. Мне кажется, у всех должна быть свобода слова. Но вы лучше спросите об этом у Анджелины. Она вам расскажет гораздо больше, чем я».
На фото: Брэд Питт с бывшим президентом США Биллом Клинтоном

Фото: Stephen Chernin / AP

«Я без ума от мотоциклов. Абсолютно чокнут. У меня есть чопперы. У меня есть спортивные. У меня есть кроссовые. У меня есть мотоциклы, собранные специально для меня. Все эти машины — настоящее искусство, как скульптура. Но я не хочу говорить об этом. Просто признаю, что у меня есть такая болезнь. Вот и все»

Фото: Matt Sayles / AP

В 2006 году в Намибии у Джоли и Питта родилась дочь Шайло Нувель, а через два года двойня — мальчик Нокс Леон и девочка Вивьен Маршелин. Актер усыновил всех приемных детей жены, всего их у пары шестеро и все носят фамилию Джоли-Питт

Фото: Toru Hanai / Reuters

В 2009 году актер снялся в фильме Квентина Тарантино (на фото) «Бесславные ублюдки», который собрал в мировом прокате $320 млн. Актеру досталась роль лейтенанта Альдо Рейна по прозвищу «Апач», Тарантино и Питт давно хотели поработать вместе

Фото: Reuters / Fabrizio Bensch

Роль бейсбольного менеджера Билли Бина в спортивной драме Беннетта Миллера «Человек, который изменил все» принесла актеру номинации на премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA

Фото: Francois Mori / AP

«Если бы у меня были сверхъестественные способности, я бы повернул время вспять — вот что бы я сделал».

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

В 2014 году в прокат вышел боевик Дэвида Эйра «Ярость», где Брэд Питт сыграл с Логаном Германом (на фото) и Шайей Лабафом

Фото: Yuya Shino / Reuters

Среди последних работ актера — боевик «Союзники» Роберта Земекиса (премьера — на фото) и военная драма «Машина войны». В 2018 году Брэд Питт сыграл эпизодическую роль во второй части блокбастера «Дэдпул», а в 2019 году снялся в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде»

Фото: Abraham Caro Marin / AP

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