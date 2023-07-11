Брэда Питта обвинили в «разграблении» Chateau Miraval

Судебная тяжба вокруг винодельни и замка Chateau Miraval, которыми некогда вместе владели Анжелина Джоли и Брэд Питт, перешла в новую стадию. Теперь к кинозвезде предъявила претензии бывшая инвестиционная компания госпожи Джоли, которая утверждает, что господин Питт умышленно «разграбил» их совместную компанию, владеющую Chateau Miraval, устраивая в нем постоянные ремонты и перестройки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Брэд Питт на премьере фильма «Вавилон» в Лос-Анджелосе (декабрь 2022 года)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters Брэд Питт на премьере фильма «Вавилон» в Лос-Анджелосе (декабрь 2022 года)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В понедельник стало известно, что в долгой войне Брэда Питта и Анжелины Джоли из-за замка и винодельни Chateau Miraval, которыми они некогда совместно владели, началось новое сражение. Как сообщает CNN, компания Nouvel, владеющая 50% Chateau Miraval, требует взыскать с Брэда Питта как минимум $350 млн в качестве компенсации за ущерб, нанесенный замку и винодельне.

Брэд Питт и Анжелина Джоли приобрели Chateau Miraval в 2008 году. Сделка была оформлена через инвесткомпании господина Питта и госпожи Джоли, которые получили равные доли. После развода в 2019 году Анжелина Джоли захотела продать свою долю и в октябре 2021 года сумела заключить соответствующую сделку. Она уступила свою компанию Nouvel фирме Tenute del Mondo, подразделению Stoli Group предпринимателя Юрия Шефлера. Собственно, истцом по этому делу выступает как раз Nouvel.

Юристы Nouvel утверждают, что, пытаясь восстановить контроль над замком и винодельней Chateau Miraval, Брэд Питт и не названные «соучастники» «разорили» замок.

«Питт опустошал активы компании, тратя миллионы на показушные проекты, включая более $1 млн на ремонт бассейна, строительство и перестройку одной лестницы четыре раза, тратя миллионы на восстановление студии звукозаписи»,— говорится в иске. «Взбешенный тем, что Джоли продала Nouvel Stoli, а не ему, Питт повел себя как капризный ребенок, отказываясь признавать Nouvel равным партнером»,— цитирует CNN текст искового заявления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид на замок Chateau Miraval с высоты птичьего полета

Фото: Philippe Laurenson / Reuters Вид на замок Chateau Miraval с высоты птичьего полета

Фото: Philippe Laurenson / Reuters

Нынешнее исковое заявление не первое, связанное с Chateau Miraval. Первым иск, связанный с замком, подал Брэд Питт. В начале 2022 года он оспорил сделку по продаже Nouvel, посчитав ее незаконной, поскольку, по его словам, со времени покупки замка существовала четкая договоренность о том, что никто из супругов не станет продавать свою долю без согласия партнера.

В ответ госпожа Джоли подала встречный иск, в котором утверждалось, что подобного соглашения не существовало, а свою долю в замке она продала ради обретения финансовой независимости и «некоторого мира, и чтобы закрыть глубоко болезненную и травматическую страницу для нее и ее детей».

Виктор Бук