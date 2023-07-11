Бизнесу продумывают онлайн-прописку

Предпринимателям могут разрешить иметь электронный юридический адрес вместо физического. Группа депутатов Госдумы подготовила законопроект, который вводит такое понятие. Виртуальный адрес смогут оформить компании, у которых нет офиса, уточняет РБК. Предполагается, что сначала бизнесмен оформит личный кабинет юрлица или индивидуального предпринимателя в некой специальной государственной информационной системе, а потом получит там своеобразный Business ID. Затем электронный адрес внесут в Единый реестр юридических лиц, на который бизнесмены будут получать документы и различные уведомления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Подобная форма регистрации будет удобна для микробизнесов и стартапов, полагает управляющий партнер налогового бутика ADWIN Александр Диянов:

«Обычный юр. адрес нужен для отправки корреспонденции, понимания, находится ли контрагент или организация на этом месте. Если говорить про виртуальный адрес, то это будет, наверное, некий цифровой паспорт. То есть он должен будет все-таки обеспечивать возможность получать какие-то значимые сообщения, возможно, через ту же "Госпочту".

Такой вариант будет более удобным для компаний, которые относятся к сегменту микро- или малого бизнеса, так как они всегда несут затраты и, конечно, стараются их урезать.

А в этом случае с них снимется задача по оформлению юридического адреса и подаче всех необходимых документов».

Предполагается, что виртуальный адрес поможет контролирующим и налоговым органам оперативно разыскивать предпринимателей. Но пока законопроект выглядит довольно сырым и несет больше рисков, чем пользы, подчеркнул эксперт системы для проверки контрагентов «Контур.Фокус» Антон Яковлев:

«Что такое в принципе юридический адрес? Это адрес постоянно действующего исполнительного органа, то есть это адрес, где можно всегда найти руководителя, это адрес, где, допустим, проживает индивидуальный предприниматель, это то место, где фактически оказываются услуги.

И вот тут, на самом деле, есть небольшие лазейки, которыми первое время будут пользоваться, потому что есть регионы со льготными налоговыми режимами. У нас очень часто случаются споры с такими ИП, которые, например, снимают квартиру где-нибудь в Удмуртии, получают благодаря этому право на льготный налоговый режим, но при этом фактически там никакую деятельность не осуществляют.

И вот это первый момент, который нужно продумать, — как это будет работать в регионах со льготными налоговыми режимами, будут ли они распространяться на виртуальные адреса или нет».

Это уже не первая попытка ввести возможность регистрации юридического лица без обязательного наличия офиса. Около пяти лет назад Минэкономразвития подготовило законопроект, в котором также предлагалось разрешить предпринимателям оформлять бизнес либо на базе почтового ящика, либо на базе электронного сервиса. Но инициатива так и не была принята.

В последние два года стало очевидно, что отсутствие Business ID слишком дорого обходится бизнесменам, пояснил председатель подкомитета по цифровой экономике «Деловой России» Алексей Мостовщиков, который принимал участие в разработке документа:

«После пандемии и в период карантина очень много предпринимателей и предприятий стали работать дистанционно или в коворкингах. Это стало удобным, к этому все привыкли. Данный законопроект поможет таким начинающим или даже вполне состоявшимся предпринимателям работать в легальном поле, особенно в IT-сфере, и минимизировать различные бюрократические вопросы.

Ведь сейчас очень часто предприниматели оформляют юр. адреса в помещениях, но фактически там не находятся, не всегда оперативно получают почту, таким образом получают штрафы от контролирующих органов, и у кого-то даже блокируются из-за этого счета».

Авторы нового проекта закона, по данным РБК, заручились поддержкой Минцифры и Федеральной налоговой службы. Потребуется еще внести изменения в закон о госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей, а также в Гражданский кодекс. По плану, если проект примут, изменения вступят в силу с 1 января следующего года.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова