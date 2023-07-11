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Коммерсантъ FM
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Суд оштрафовал две дайвинговые организации за неправильное хранение данных россиян

Мировой суд Москвы оштрафовал дайвинговые компании International Training и PADI Americas Inc. на 1 млн и 1,5 млн руб. соответственно за нарушение порядка локализации данных пользователей из России (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ). Об этом сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

Согласно материалам дела, претензии к International Training возникли у Роскомнадзора из-за использования личных данных россиян при заполнении платежной формы на сайте агентства. Представители компании не присутствовали в суде.

В протоколе в отношении PADI указывалось, что компания использует не локализованные в РФ персональные данные россиян у себя на сайте, в частности, при регистрации пользователей и использовании ими личного кабинета.

Защита PADI просила прекратить разбирательство, указав на процессуальные нарушения. Они заявили, что компания сделала все возможное, чтобы не собирать персональные данные россиян, в том числе заблокировала доступ на сайт под российским IP-адресом.

International Training существует с 1994 года и представляет собой одно из крупнейших сертификационных дайвинговых агентств в мире. Оно образовано несколькими дайвинговыми учебными центрами. PADI — самая большая профессиональная ассоциация инструкторов по дайвингу, основанная в 1966 году в США. Первый дайвинг-центр PADI в России появился 14 января 1997 года.

Полина Мотызлевская

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