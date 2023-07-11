По подозрению в коррупции задержан начальник управления угрозыска МВД Красноярского края

Прокуратура Красноярского края поставила на контроль ход расследования уголовного дела о коррупции в отношении должностных лиц регионального главка МВД России, среди них — начальник управления уголовного розыска. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Согласно версии следствия, руководитель отдела управления угрозыска ГУ МВД по Красноярскому краю и бывший сотрудник этого же подразделения с лета 2022 года получали от предпринимателя и передавали начальнику управления уголовного розыска более 1 млн руб. за обеспечение правопорядка на территории одного из рынков Красноярска. В отношении начальника управления уголовного розыска возбуждено дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере, наказание — от семи до 12 лет лишения свободы), двое других фигурантов подозреваются в посредничестве во взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

В пресс-службе полиции сообщили, что оба сотрудника отстранены от исполнения служебных обязанностей. «При подтверждении вины они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке»,— сказали в ГУ МВД по Красноярском краю, отметив, что служба собственной безопасности главка проводит проверку по факту возможной причастности двух сотрудников к противоправному деянию.

По данным сайта ГУ МВД России по Красноярскому краю, управление уголовного розыска возглавляет Андрей Иванов.

Андрей Иванов родился в ноябре 1977 года в Красноярске. В 1999 году он окончил Сибирский юридический институт МВД России, в том же году получил назначение в управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД России по Красноярскому краю, где занял должность оперуполномоченного. В 2018 году полицейский перешел на работу в Центр противодействия экстремизму краевого ГУ МВД, который в августе 2016 года возглавил. В октябре 2018 года начальник регионального главка МВД Александр Речицкий своим приказом назначил полковника полиции Иванова руководителем управления уголовного розыска.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев