На ЧТЗ локализуют производство трактора «Беларус-2103»

ООО «Производственная компания “ЧТЗ”» заключило соглашение с ООО «Минский тракторный завод» о взаимодействии в производстве гусеничного трактора «Беларус-2103» в Челябинске. Документ подписали генеральные директора компаний Андрей Водопьянов и Виталий Вовк на выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

МТЗ передаст права на производство трактора челябинскому предприятию, а также разрешит его реализацию под брендами ЧТЗ и «Агромаш». После того, как будут согласованы все условия передачи прав, а также конструкторской и технологической документации, производство будет локализовано в Челябинске в два этапа.

Первый этап коснется выпуска рамы, каркаса, кабины, всех элементов экстерьера, гидравлических и топливных баков, балластных и балансирных грузов, технологических процессов и операций крупноузловой сборки и монтажа этих элементов, а также трансмиссии, моста, гидро- и электрооборудования. На втором этапе в Челябинске освоят производство элементов ходовой системы – гусеницы, кареток с катками, направляющего колеса.

Реализацию проекта планируется начать уже в этом году, а закончить к 2033 году.