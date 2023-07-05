В Петербурге реформируют 8 взрослых и 5 детских психоневрологических интернатов

В Санкт-Петербурге планируют реформировать 8 психоневрологических диспансеров для взрослых и 5 для детей. Такое решение было принято по итогам заседания рабочей группы под председательством вице-губернатора Натальи Чечиной, в котором приняли участие представители профильных комитетов Смольного, уполномоченный по правам человека в Петербурге и руководители специализированных учреждений.

По итогам совещания запланировано «разукрупнение» ПНИ, а также увеличение штатной численности персонала, непосредственно оказывающего услуги проживающим в стационарах, дополнительное оснащение интернатов современным оборудованием, создание службы защиты прав людей с психическими заболеваниями.

Также в ходе заседания его участники обсудили ситуацию, произошедшую в Психоневрологическом интернате №10. были представлены результаты проверки и план реформ в учреждении.

«Ъ-СПб» писал, что весной этого года правоохранители и Росздравнадзор организовали проверку петербургского ПНИ №10 после смерти семи воспитанников.

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