Жительница Краснодара отправится в колонию за нападение на полицейского

Ленинский районный суд Краснодара признал местную жительницу Альбину Кондакчян виновной в применении насилия по отношению к полицейскому, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть месяцев, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Женщину взяли под стражу в зале суда.

Приговором установлено, что в июле 2022 года подсудимая вместе со своим знакомым находилась в краснодарском парке «Рождественский». К молодым людям подошли полицейские и попросили предъявить документы, но девушка повела себя агрессивно, ударив ногой одного из сотрудников МВД. Медицинское освидетельствование показало, что Альбина Кондакчян находилась под воздействием наркотического вещества мефедрон, а также препарата «лирика». В судебном заседании подсудимая не признала вину и отказалась давать показания.

Анна Перова, Краснодар