На Кубани сложился дефицит кадров в аграрной сфере

В Краснодарском крае в сфере сельского хозяйства на одну вакансию приходится в среднем 2,7 резюме, сообщает пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter. Специалисты утверждают, что такое соотношение количества резюме к количеству вакансий свидетельствует о дефиците кадров в отрасли. Аналогичная ситуация наблюдается в целом на рынке труда России в сфере АПК.

В настоящее время в Краснодарском крае открыто более 1,3 тыс. вакансий в сельскохозяйственном производстве. Спрос на специалистов из сферы сельского хозяйства в период с июня 2022 года по июнь 2023 года увеличился на 26%. Помимо агрономов, технологов, ветеринарных врачей и зоотехников компаниями из сельскохозяйственной отрасли нужны менеджеры по продажам, водители, бухгалтеры, инженеры. Растет спрос на специалистов диджитал-профессий: сисадминов, разработчиков, веб-аналитиков, инженеров по данным, специалистов по бренд-менеджменту, креативу и рекламе в интернете.

Средняя предлагаемая зарплата в сфере АПК на Кубани – 53 тыс. руб. Зарплаты на руководящих должностях (главный агроном, начальник отдела ремонта сельхозтехники) достигают 200-250 тыс. руб. в месяц.

Анна Перова, Краснодар