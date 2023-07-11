Площадь лесного пожара в Белорецком районе Башкирии за сутки увеличилась вдвое

Площадь лесного пожара вблизи села Узян в Белорецком районе за сутки увеличилась в два раза с 40 до 82 га, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии. В настоящее время на месте происшествии работают 49 человек и 15 единиц техники, в том числе аэромобильная группировка.

По данным МЧС, лесной пожар в труднодоступной горной местности действует на протяжении трех суток. Ранее существовала угроза для распространения огня на территорию населенного пункта. В настоящее время опасности для местных жителей нет.

Всего в республике действуют пять очагов лесных пожаров на территории 132,3 га, три из которых локализованы на площади 40,3 га. В тушении огня задействован пожарно-спасательный вертолет.

Наталья Балыкова

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