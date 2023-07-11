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обновлено 09:40

Председатель правительства Удмуртии: угрозы распространения пожара на полигоне ТБО в Можге нет

В Можге продолжается работа по тушению полигона твердых бытовых отходов, который загорелся сегодня, 11 июля, около 3:39. Как рассказал в Telegram председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, площадь горения выросла до 1,1 га. По факту пожара в Можге прошло заседание межмуниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Как отметил господин Семенов, угрозы распространения пожара нет. В настоящее время на объекте работают более 20 человек и 10 единиц техники, а после тушения очаги тления дополнительно засыплют песком.


Отмечается, что данный полигон ТБО самый маленький в республике. В среднем за день он принимает 10 единиц спецтехники с мусором. «Подготовлены варианты перенаправления техники. График вывоза отходов в городе и районах может сдвинуться, так как увеличилось транспортное плечо»,— рассказал председатель правительства региона.

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