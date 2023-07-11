Краевые власти планируют комплексное развитие почти 12 га во Фролах

Правительство Пермского края приняло решение о комплексном развитии незастроенной территории в селе Фролы, сообщается в соответствующем постановлении, подписанном губернатором Дмитрием Махониным. Согласно ему планируется комплексное развитие 11,97 га во Фролах в районе Институтской улицы, Профессорского переулка, вдоль железнодорожной ветки, выше станции Няшино. Договор о комплексном развитии территории (КРТ) заключат по результатам торгов.

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Предельный срок освоения этой площадки во Фролах составляет семь лет со дня заключения договора о комплексном развитии. Земельный участок площадью 8,99 га, находящийся в границах зоны под КРТ, предоставят в аренду победителю аукциона на право заключения договора о комплексном развитии. Площадка, о которой идет речь, занята строящимся ЖК «Новая Пермь». На участках во Фролах, планируемых под КРТ, можно размещать многоэтажную, среднеэтажную жилую застройку, объекты дошкольного, начального или среднего общего образования, магазины, площадки для занятий спортом, улично-дорожную сеть и прочее необходимое для проживания.

На участке в 8,99 га во Фролах, который войдет в зону КРТ, ООО СЗ «Интэска-СТ» возводит ЖК «Новая Пермь». Этот комплекс был анонсирован еще в 2015 году под названием «Европа-Парк». Позднее участок пытались продать, разрешение на строительство жилья в этой локации было выдано в 2021 году, название комплекса сменили на «Новую Пермь».