Из космических хищений не вышло заключение

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) в понедельник попытался отправить в СИЗО пятерых фигурантов уголовного дела о хищении бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на реконструкцию и техническое перевооружение подконтрольного «Роскосмосу» ПАО «Протон-ПМ», предприятия, производящего жидкостные ракетные двигатели для ракет-носителей. Однако Мосгорсуд оснований для ужесточения меры пресечения не усмотрел. Все обвиняемые оставлены под домашним арестом и продолжают знакомиться с материалами завершенного расследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Щенятский

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Дмитрий Щенятский

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ходатайство об изменении меры пресечения с домашнего ареста на реальный следователь главного следственного управления СКР подал в Мосгорсуд одновременно в отношении сразу всех фигурантов находящегося у него в производстве уголовного дела об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В СИЗО он попросил отправить бывшего управляющего директора пермского ПАО «Протон-ПМ» Дмитрия Щенятского и его экс-заместителя Валерия Голдобина, руководителей воронежской инженерно-консалтинговой фирмы «Солвер» Елену Рогатову и Павла Саликова, а также ее генерального конструктора, доктора технических наук, заслуженного изобретателя России Радислава Бирбраера.

Все ходатайства с небольшим интервалом рассмотрела одна судья Елена Гученкова. При этом заседание в отношении господина Бирбраера пришлось перенести на другой день, поскольку не была обеспечена явка обвиняемого.

По некоторым данным, в качестве основания для изменения меры пресечения на самую строгую во всех случаях следователем был выдвинут один аргумент: все фигуранты якобы пытались воспрепятствовать ходу расследования. В частности, как выяснил “Ъ”, речь шла о том, что начиная с апреля 2023 года следователь регулярно на одно и то же время вызывал всех обвиняемых в офис СКР в Технический переулок сначала для проведения следственных действий, а затем для ознакомления с материалами дела, где они перед дверью его кабинета якобы регулярно между собой общались. Тогда адвокаты, да и сами обвиняемые особого значения таким совпадениям, судя по всему, не придавали. Теперь же защита полагает, что следователь поступал таким образом умышленно, чтобы попытаться отправить не признающих своей вины фигурантов за решетку и оказать на них таким образом давление.

Впрочем, судья Гученкова пришла к выводу, что представитель СКР в своем ходатайстве не представил ни одного доказательства того, что фигуранты пытались противодействовать расследованию, и оставила всех под домашним арестом. Сейчас обвиняемые знакомятся с собранными следствием материалами.

Как уже рассказывал “Ъ”, изначально это уголовное дело расследовалось по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако впоследствии действия топ-менеджеров ООО «Солвер», вступивших, по версии следствия, в сговор с руководством ПАО «Протон-ПМ», были переквалифицированы на растрату.

При этом, как следует из судебных материалов, некоторое время речь правоохранительные органы вели о двух преступлениях, совершенных в период с 2016 по 2019 год. Сначала были подозрения в хищениях при реализации заключенных в 2015 году ООО «Солвер» и ПАО «Протон-ПМ» трех государственных контрактов на сумму более 750 млн руб. В их рамках должно быть поставлено металлорежущее оборудование, в том числе для реконструкции производства двигателей РД-191, которыми комплектуется ракета-носитель «Ангара». А в 2017 году стороны заключили контракт на сумму почти 196 млн руб., в рамках которого ООО «Солвер» должно было поставить линию термообработки. Практически все оборудование предназначалось для размещения в новом корпусе предприятия №58 на загородной площадке «Протон-ПМ» недалеко от пермского микрорайона Новые Ляды. В итоге, по словам одного из участвующих в деле адвокатов, в окончательной редакции обвинение предъявлено лишь в махинациях с оборудованием для термообработки. Какую именно сумму хищений вменили в вину бывшим сотрудникам ООО «Солвер» и ПАО «Протон-ПМ», защитник назвать отказался. Отметим также, что комплекс автоматизированной термической обработки, как и сам корпус №58, был введен на предприятии в эксплуатацию в 2019 году.

Олег Рубникович