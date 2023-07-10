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Разошлись по-хорошему

ТРК «Космопорт» заключил мировое соглашение с сетью Kiabi

Оператор самарского ТРК «Космопорт» — ООО «Виктор и Ко Мега» — в арбитражном суде заключил мировое соглашение с ООО «Керуска», оператором сети магазинов одежды Kiabi. По условиям мирового соглашения, торговый комплекс отказывается от претензий к арендатору, а ритейлер выплачивает «Космопорту» 45 млн руб. в течение 10 дней с даты подписания документа. Всего «Виктор и Ко Мега» требовал с сети Kiabi, которая объявила об уходе из России, 70 млн руб. упущенной выгоды «в виде недополученной арендной платы и операционных услуг». Kiabi категорически отказывался выплачивать какую-либо ­компенсацию.

Оператор Kiabi выплатит «Космопорту» 45 млн рублей за закрытие магазина

Оператор Kiabi выплатит «Космопорту» 45 млн рублей за закрытие магазина

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Оператор Kiabi выплатит «Космопорту» 45 млн рублей за закрытие магазина

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Арбитражный суд Самарской области 7 июля утвердил мировое соглашение, заключенное между ООО «Виктор и Ко Мега» (ТРК «Космопорт») и ООО «Керуска» (Kiabi). Соответствующая информация появилась в электронной картотеке арбитражного суда. В прошлом году оператор «Космопорта» потребовал с ритейлера, объявившего в декабре 2021 года об уходе из РФ, 65 млн руб. в виде компенсации упущенной выгоды «в виде недополученной арендной платы и операционных услуг за период с 30.09.2022 по 07.02.2025». Позже сумма исковых требований увеличилась до 70 млн руб. Ритейлер, в свою очередь, отказывался от каких-либо выплат ­арендодателю.

Сеть магазинов одежды для всей семьи Kiabi входит в группу Мюлье, которая также владеет сетями «Ашан», «Леруа Мерлен» и «Декатлон». Планы уйти с российского рынка были связаны с тем, что ритейлер не смог занять на нем свою нишу. По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Керуска» ежегодно демонстрировало убыток. На конец 2021 года у Kiabi насчитывалось 17 точек в России. Площадь магазина, расположенного в «Космопорте», составляла около 2500 кв.м. Помимо «Космопорта» бренд был представлен в ТЦ «Мега».

ТРК «Космопорт» потребовал наложить арест на счета ООО «Керуска», однако суд отказал. Позже ООО «Виктор и Ко Мега Парк» удалось добиться временного запрета на ликвидацию ООО «Керуска». Кроме того, представители «Космопорта» потребовали привлечь к судебной тяжбе в качестве соответчика АО «ИТФИ».­ Как следует из материалов дела, компания является единственным участником ООО «Керуска», именно она приняла решения о ликвидации, поэтому ходатайство истца было ­удовлетворено.

Как указано в недавно опубликованных документах суда, стороны урегулировали спор и «договорились, что осуществление комплекса мероприятий, предусмотренных мировым соглашением, в полном объеме восстановит экономические и имущественные интересы истца и не нарушит экономических и имущественных интересов ответчика». По условиям мирового соглашения, «Виктор и Ко Мега Парк» отказывается от исковых требований в полном объеме, а также от всех других «текущих и потенциальных требований». «Керуска» обязана выплатить истцу 45 млн руб. в срок не позднее 10 рабочих дней с даты подписания соглашения. «В случае полного или частичного неисполнения условий настоящего мирового соглашения ответчиком истец вправе обратиться в суд с заявлением о выдаче исполнительного листа на единовременное принудительное исполнение условий соглашения — взыскание задолженности в размере 42904373 рублей 74 копеек. Принудительное взыскание осуществляется в отношении указанной суммы единовременно»,— говорится в определении арбитражного суда.

В январе этого года мировым соглашением завершились два других судебных спора «Космопорта» с ритейлерами, в 2022 году объявившими о приостановке деятельности в России. С АО «Зара СНГ» (Zara) и ООО «Бершка СНГ» (Bershka) соглашение было заключено на условиях возобновления работы и оплаты аренды. С оператора Zara представители ТРК требовали взыскать 512 млн руб., включая задолженность за аренду помещения площадью 3641 кв. м, штраф за приостановку деятельности и убытки ТРК.Оператора Bershka истец просил обязать выплатить за аренду помещения площадью 1450 кв.м около 250 млн руб., включая долги, штраф и убытки. В мае магазины открылись под новыми вывесками.

Сабрина Самедова

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