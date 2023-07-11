Фонд национального словарного благосостояния

Минобрнауки опубликовало законопроект о создании Национального словарного фонда — государственного интернет-портала с «информацией о языковых нормах». “Ъ” узнал у разработчиков системы, на какой стадии находится работа. И спросил лингвистов, чего они ожидают от государственной языковой системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Минобрнауки опубликовало для общественного обсуждения проект поправок к закону «О государственном языке РФ». Он посвящен созданию Национального словарного фонда (НСФ) — информационной системы, «которая представляет собой совокупность содержащейся в словарях информации о языковых нормах». Цель НСФ — разместить в интернете «информацию о нормах современного русского литературного языка». Отвечать за создание и развитие Национального словарного фонда будет Минобрнауки. Вчера ведомство не смогло оперативно ответить на запрос “Ъ”.

Напомним, в феврале 2023 года закон о государственном языке уже был изменен. Теперь в нем говорится о необходимости «при использовании русского языка как государственного» соблюдать литературные нормы, сверяя их со специальными справочниками (их должна разработать правительственная комиссия по русскому языку). А федеральные органы власти должны не только «осуществлять государственную поддержку издания словарей, справочников и грамматик русского языка», но и способствовать «созданию информационных ресурсов, содержащих информацию о нормах современного русского литературного языка». Таким ресурсом и должен стать НСФ.

Доктор филологических наук, первый зампред Комиссии по развитию высшего образования и науки Общественной палаты РФ Максим Кронгауз заявил “Ъ”, что потребность в подобном ресурсе возникла уже давно: «Неспециалисты чаще всего обращаются за информацией в интернет, чтобы понять, как правильно употреблять или произносить то или иное слово. Если они смогут сделать это в один клик — всем будет удобно». Лингвист признает, что жесткая унификация нормы — «как было в советских словарях для дикторов, даже когда литературная норма допускает варианты»,— обедняет язык. Однако при правильном подходе к составлению словарей этого можно избежать, говорит он: «Очень важная работа — выделить список помет (краткие обозначения в словарях, чаще всего указывают на стилистическую принадлежность слова.— “Ъ”). Если создатели с этим справятся, мы сможем увидеть все богатство русского языка».

Доктор филологических наук, заведующая кафедрой древних и новых языков Сретенской духовной академии Лариса Маршева считает, что главное в вопросе фиксирования языковой нормы — четко понимать, что «сама норма очень изменчива и пластична». Эксперт отмечает, что кодификация всегда отстает от реальной языковой нормы — того, как говорит большинство. «Ковидная эпоха, время СВО — это все влияет на лексику,— объясняет эксперт.— Появляются новые слова, старые уходят на задний план — и кодификация должна поспевать за нормой». Госпожа Маршева надеется, что НСФ «при правильном профессиональном подходе» поможет сократить этот разрыв. Отдельно филолог отмечает: несмотря на все попытки специалистов зафиксировать определенный стандарт, языковая норма все равно развивается автономно. Поэтому нельзя провести границу между кодифицированной и некодифицированной нормой.

Педагоги испытывают потребность в авторитетном электронном ресурсе с правилами русского языка, говорит профессор кафедры методики преподавания русского языка МПГУ Ольга Левушкина. «Головная боль преподавателей — это привычка школьников проверять информацию по первой ссылке в интернете,— рассказывает она.— Ученики считают, что обратились к словарю, хотя это может быть просто чье-то непонятное мнение из блога. А рекомендовать конкретный проверенный ресурс мы сейчас не можем ввиду его отсутствия». Госпожа Левушкина отмечает, что детей учат работать с классическими бумажными словарями, но современные школьники неохотно пользуются ими и продолжают «усиливать безграмотность», ориентируясь на разрозненные интернет-порталы.

Хотя поправки об НСФ только вносятся на рассмотрение, разработка системы идет уже несколько лет. Этим занимается межведомственный научный совет при отделении историко-филологических наук РАН, рассказала “Ъ” главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Мария Каленчук. По ее словам, в совет входят самые авторитетные специалисты в области русской лексикографии; большинство из них сами являются авторами или редакторами словарей. «Это госзаказ, но мы сделали все, чтобы в совете не было чиновников»,— подчеркивает госпожа Каленчук. Члены совета уже выбрали 30 словарей, которые будут составлять информационную базу НСФ. «Среди них выбирали только признанные научным сообществом издания,— объясняет профессор.— Кроме того, это словари разных типов: толковые, орфографические, орфоэпические и так далее. Мы постарались гармонично отразить лучшие словари разных типов и времени написания».

Мария Каленчук особенно отмечает, что члены совета не собираются влиять на языковые нормы: в НСФ «не будет ни одного слова, написанного нами». «Это в определенном роде библиотека словарей, но с инструментами использования и извлечения разной информации. Никакого редактирования статей не будет,— заверяет лингвист.— В середине ХХ века вариантность не приветствовалась, но сейчас мы считаем, что норма — это в том числе и выбор». Она замечает, что и «между словарями может быть разнобой». По словам госпожи Каленчук, при помощи ресурса можно будет увидеть, как норма менялась с течением времени и какие варианты существуют сегодня. Сейчас идут оцифровка, вычитка, техническое редактирование словарей, говорит она. В следующем году к лингвистам присоединятся программисты, чтобы вместе работать над интерфейсом цифровой платформы.

Отметим, что еще в 2000 году в рунете появился справочно-информационный портал «Грамота.ру». Он был создан по рекомендации Совета по русскому языку при правительстве и работает при финансовой поддержке Минцифры. На этом портале публикуются словарные статьи и существует возможность проверки языковых норм. Однако главный редактор «Грамоты» Владимир Марков считает, что они с НСФ не будут конкурентами. По его словам, «Грамота.ру» изначально создавалась для проверки слов журналистами и «функционал до сих пор заточен именно под проверку». НСФ же, по мнению господина Маркова, даст возможность углубленного пользования нормативными словарями в полном объеме и будет нужен не только обывателям, но и ученым-лингвистам.

Полина Ячменникова