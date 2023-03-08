От греческой иконы до американского кэшбэка

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий использование иностранных слов в речи чиновников и официальных документах. Исключения составляют слова, которые не имеют общеупотребительных аналогов. По мнению депутатов, документ должен защитить язык от иностранных заимствований. Как и чем обогащался русский язык с зарождения письменности на Руси до наших дней — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В начале было слово

В IX–XI веках старославянский был литературным языком большинства славянских народов. Русские книжники переписывали и переводили церковные книги из Болгарии и Византии, в результате чего язык обогатился многими греческими словами.

Ангел — греч . aggelos («вестник, посол»)

. aggelos («вестник, посол») Дьявол — греч . diabolos («клеветник», позже — «злой дух»)

. diabolos («клеветник», позже — «злой дух») Икона — греч . eikona («картина, изображение»)

. eikona («картина, изображение») Кровать — греч . krabbati(o)n («ложе, постель»)

. krabbati(o)n («ложе, постель») Митрополит — греч . mitropolitis («столица, резиденция»)

. mitropolitis («столица, резиденция») Монах — греч . monachos («монах») от monos — «один, одинокий»

. monachos («монах») от monos — «один, одинокий» Оладья — греч. eladion от elaion («масло»)

eladion от elaion («масло») Панихида — греч. pannychida («всенощная» (служба))

pannychida («всенощная» (служба)) Палата — греч. palation из лат. palatium («дворец»)

palation из palatium («дворец») Трапеза — греч. trapeza («стол»)

Два века с ордой

Заметный след в языке оставила более чем двухвековая зависимость русских княжеств от Монгольской империи и Золотой орды (ХIII–XV вв.). Пополнилась экономическая лексика (деньга, казна, хозяин), военная (караул, кинжал, атаман), бытовая.

Алмаз — араб. almas от греч. adamas («несокрушимый»)

almas от adamas («несокрушимый») Арбуз — кыпч. хarbuz от перс. хarbuza («дыня», дословно — «ослиный огурец»)

хarbuz от хarbuza («дыня», дословно — «ослиный огурец») Брага — чув. pεraGa («выжимка»)

pεraGa («выжимка») Лачуга — тюрк. аlасuɣ («палатка, войлочный шатер»)

аlасuɣ («палатка, войлочный шатер») Сарафан — тюрк. sarapa от перс. separa («почетная одежда»)

sarapa от separa («почетная одежда») Стакан — тюрк. tostakan («маленькая деревянная миска»)

tostakan («маленькая деревянная миска») Сундук — чув. sundǝχ («ящик, шкаф, коробка»)

sundǝχ («ящик, шкаф, коробка») Серьга — тюрк . syrγa («кольцо»)

. syrγa («кольцо») Тесьма — тур., тат., чагат. tasma («лента, ремень»)

tasma («лента, ремень») Тюрьма — тюрк. turma от tur («класть, помещать», буквально — «помещение»)

Речь польская

В XIV веке из-за сильного влияния западнорусского делового языка в русский проникали слова из польского языка (полонизмы), особенно в деловую и военную лексику. Часто эти слова были образованы от корней, пришедших в польский из других языков. Например, слово «почта» (польск. poсzta) восходит к итальянскому posta («станция для замены лошадей»). Под влиянием польского языка также возникли грамматические единицы, ранее отсутствовавшие в древнерусском, например союз «если» (jesli).

Автор — польск. autor («создатель, творец»)

autor («создатель, творец») Бунт — польск. bunt («мятеж, возмущение») из нем. bund («союз»)

bunt («мятеж, возмущение») из bund («союз») Вензель — польск. węzeł («узел», «связка»)

węzeł («узел», «связка») Герб — польск. herb или чеш. herb («наследство»)

herb или herb («наследство») Капитан — польск. kapitan от лат. caput («голова»)

kapitan от caput («голова») Мещанин — польск. mieszczanin («горожанин»)

mieszczanin («горожанин») Оказия — польск. okazja («случай»)

okazja («случай») Пуля — польск. kula («шар»)

kula («шар») Поединок — польск. pojedynek от jeden («один»)

pojedynek от jeden («один») Рыцарь — польск. rycerz от ritter («всадник»)

Из окна Европы

В конце XVII — первой четверти XVIII века благодаря «прорубленному» реформатором Петром I «окну в Европу» началось массовое заимствование слов из западноевропейских языков: из немецкого, французского, итальянского, английского и других.

Армия — нем. аrmee от франц. armer («вооружать»)

аrmee от armer («вооружать») Бал — франц. bal от baller («танцевать»)

bal от baller («танцевать») Биржа — нем. borse от франц. bourse («кошелек»)

borse от bourse («кошелек») Картина — ит. cartina («тонкая, красивая бумага»)

cartina («тонкая, красивая бумага») Конфета — итал. confette от confettare («приготовлять в сахаре»)

confette от confettare («приготовлять в сахаре») Магазин — нем. magazin, восходит к исп. magacen из араб. mahazin («склад»)

magazin, восходит к magacen из mahazin («склад») Милиция — польск. milicja от лат. militia («войско»)

milicja от militia («войско») Театр — франц. theatre от греч. theatron в том же значении

— theatre от theatron в том же значении Фабрика — польск. fabryka от лат. fabrica («обработка»)

fabryka от fabrica («обработка») Штаб — нем. stab («жезл, палка, посох»)

В 1720-х годах был составлен первый в России словарь иностранных слов — «Лексикон вокабулам новым по алфавиту». Он включал около 500 слов, а в разработке участвовал лично Петр. Большинство новых слов осталось в языке до настоящего времени, однако многие синонимы позже ушли: виктория — победа, трактамент — пир, фортеция — крепость и другие.

«Но панталоны, фрак, жилет,

Всех этих слов на русском нет…»

Ко второй половине XVIII века в придворных кругах началось чрезмерное увлечение всем французским — галломания. По словам историка того времени Ивана Болтина, в русский язык было введено «множество слов французских, не по нужде, а по буйственному пристрастию ко всему, что называется французским».

Букет — франц. bouquet от bouquet d`arbres («роща»)

bouquet от bouquet d`arbres («роща») Вальс — франц. valse от нем. walzer, от walzen («вращать»)

valse от walzer, от walzen («вращать») Дирижер — франц. diriger («управлять»)

diriger («управлять») Идеал — франц. ideal от лат. idealis, idea («идея»)

ideal от idealis, idea («идея») Костюм — франц. costume от итал. costumo («обычай, привычка»)

costume от costumo («обычай, привычка») Одеколон — франц. eau de Cologne («вода из Кельна»)

eau de Cologne («вода из Кельна») Пресс-папье — франц. presse-papiers от press («пресс») и papiers («бумаги»)

presse-papiers от press («пресс») и papiers («бумаги») Ресторан — франц. restaurant от restaurer («восстанавливать»)

restaurant от restaurer («восстанавливать») Флакон — франц. flacon от лат. flasca («бутылка»)

flacon от flasca («бутылка») Этюд — франц. etudе от лат. studium («старание», «усердие»)

В конце XVIII — начале XIX века началось противоположное галломании явление — пуризм, нетерпимость по отношению к любым заимствованиям, особенно из французского. Причинами этого стали боязнь веяний Великой французской революции и Отечественная война 1812 года. Составители «Словаря Академии Российской» даже пытались заменить общеизвестные иноязычные термины искусственно составленными словами из русских корней: ботаник — травоведец, астрономия — звездословие; аудитория — слушалище и др.

Смена эпох

Во второй половине ХIХ — начале ХХ века продолжилось усвоение новых иноязычных слов. В русском появились философские (абсолютный, индивидуальный, рефлексия), общественно-политические термины (коммунизм, пролетарий, интеллигент). В словарный состав вошло английское слово «спорт» и сопутствующие термины (бокс, футбол, чемпион). В последние десятилетия XX века язык активно пополнялся англицизмами (бизнес, джинсы, рок). Закрепились научные термины (электроника, компьютер), и экономические (приватизация, индексация).

Автобус — нем. autobus от франц. auto («автомобиль»)

autobus от auto («автомобиль») Детектив — англ. detective от to detect («раскрывать»)

detective от to detect («раскрывать») Комбинезон — франц. combinaison от combiner («соединять»)

combinaison от combiner («соединять») Круиз — англ. cruise («совершать путешествие»)

cruise («совершать путешествие») Магнитофон — англ. magnetophone от сложения греч. magnes («магнит») и phone («звук»)

magnetophone от сложения magnes («магнит») и phone («звук») Метро — франц. metro (в том же значении)

metro (в том же значении) Миксер — англ. mixer от mix («мешать»)

mixer от mix («мешать») Сервис — англ. service от лат. servire («служить»)

service от servire («служить») Фильм — англ. film (в том же значении)

film (в том же значении) Шофер — франц. chauffeur («кочегар»)

Век информации

Падение «железного занавеса» в 1990-е годы привело к интенсивным заимствованиям как слов, для которых отсутствовали соответствующие понятия (дефолт, маркетинг, дилер, офшор, ваучер), так и к замещению русских слов (пивная — паб, убийца — киллер). Дальнейшее развитие интернета и социальных сетей заместили в русском многие существующие термины (спам, кэшбэк, хакер, лайк, репост, фейк, хайп, хейт, абьюз и другие).

В современной России уже были попытки защитить русский язык. В 2005 году Госдумой был принят закон «О государственном языке», которым запрещалось использование иностранных слов, «не вошедших в состав литературной русской лексики, при наличии общеупотребительных аналогов в русском языке». Например, вместо слова «спикер» в официальных документах требовалось использовать «председатель законодательного собрания».

В 2013 году лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагал запретить использовать заимствованные слова СМИ и должностным лицам и даже вносил соответствующий законопроект. В интервью «Ъ» он пояснял: «Допустим, коммерческая лексика: "дилер" — русское слово "посредник"… "Менеджер" — это приказчик, управляющий. Почему ввели чужое слово "менеджер"? "Дистрибьютор" — это рассылка, распределение, значит, распределитель… "Презерватив", бытовое слово. По-русски — "предохранитель"... Дети не понимают, что это такое. Надо объяснять».

Андрей Егупец