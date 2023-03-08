От греческой иконы до американского кэшбэка

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий использование иностранных слов в речи чиновников и официальных документах. Исключения составляют слова, которые не имеют общеупотребительных аналогов. По мнению депутатов, документ должен защитить язык от иностранных заимствований. Как и чем обогащался русский язык с зарождения письменности на Руси до наших дней — в материале «Ъ».
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
В начале было слово
В IX–XI веках старославянский был литературным языком большинства славянских народов. Русские книжники переписывали и переводили церковные книги из Болгарии и Византии, в результате чего язык обогатился многими греческими словами.
- Ангел — греч. aggelos («вестник, посол»)
- Дьявол — греч. diabolos («клеветник», позже — «злой дух»)
- Икона — греч. eikona («картина, изображение»)
- Кровать — греч. krabbati(o)n («ложе, постель»)
- Митрополит — греч. mitropolitis («столица, резиденция»)
- Монах — греч. monachos («монах») от monos — «один, одинокий»
- Оладья — греч. eladion от elaion («масло»)
- Панихида — греч. pannychida («всенощная» (служба))
- Палата — греч. palation из лат. palatium («дворец»)
- Трапеза — греч. trapeza («стол»)
Два века с ордой
Заметный след в языке оставила более чем двухвековая зависимость русских княжеств от Монгольской империи и Золотой орды (ХIII–XV вв.). Пополнилась экономическая лексика (деньга, казна, хозяин), военная (караул, кинжал, атаман), бытовая.
- Алмаз — араб. almas от греч. adamas («несокрушимый»)
- Арбуз — кыпч. хarbuz от перс. хarbuza («дыня», дословно — «ослиный огурец»)
- Брага — чув. pεraGa («выжимка»)
- Лачуга — тюрк. аlасuɣ («палатка, войлочный шатер»)
- Сарафан — тюрк. sarapa от перс. separa («почетная одежда»)
- Стакан — тюрк. tostakan («маленькая деревянная миска»)
- Сундук — чув. sundǝχ («ящик, шкаф, коробка»)
- Серьга — тюрк. syrγa («кольцо»)
- Тесьма — тур., тат., чагат. tasma («лента, ремень»)
- Тюрьма — тюрк. turma от tur («класть, помещать», буквально — «помещение»)
Речь польская
В XIV веке из-за сильного влияния западнорусского делового языка в русский проникали слова из польского языка (полонизмы), особенно в деловую и военную лексику. Часто эти слова были образованы от корней, пришедших в польский из других языков. Например, слово «почта» (польск. poсzta) восходит к итальянскому posta («станция для замены лошадей»). Под влиянием польского языка также возникли грамматические единицы, ранее отсутствовавшие в древнерусском, например союз «если» (jesli).
- Автор — польск. autor («создатель, творец»)
- Бунт — польск. bunt («мятеж, возмущение») из нем. bund («союз»)
- Вензель — польск. węzeł («узел», «связка»)
- Герб — польск. herb или чеш. herb («наследство»)
- Капитан — польск. kapitan от лат. caput («голова»)
- Мещанин — польск. mieszczanin («горожанин»)
- Оказия — польск. okazja («случай»)
- Пуля — польск. kula («шар»)
- Поединок — польск. pojedynek от jeden («один»)
- Рыцарь — польск. rycerz от ritter («всадник»)
Из окна Европы
В конце XVII — первой четверти XVIII века благодаря «прорубленному» реформатором Петром I «окну в Европу» началось массовое заимствование слов из западноевропейских языков: из немецкого, французского, итальянского, английского и других.
- Армия — нем. аrmee от франц. armer («вооружать»)
- Бал — франц. bal от baller («танцевать»)
- Биржа — нем. borse от франц. bourse («кошелек»)
- Картина — ит. cartina («тонкая, красивая бумага»)
- Конфета — итал. confette от confettare («приготовлять в сахаре»)
- Магазин — нем. magazin, восходит к исп. magacen из араб. mahazin («склад»)
- Милиция — польск. milicja от лат. militia («войско»)
- Театр — франц. theatre от греч. theatron в том же значении
- Фабрика — польск. fabryka от лат. fabrica («обработка»)
- Штаб — нем. stab («жезл, палка, посох»)
В 1720-х годах был составлен первый в России словарь иностранных слов — «Лексикон вокабулам новым по алфавиту». Он включал около 500 слов, а в разработке участвовал лично Петр. Большинство новых слов осталось в языке до настоящего времени, однако многие синонимы позже ушли: виктория — победа, трактамент — пир, фортеция — крепость и другие.
«Но панталоны, фрак, жилет,
Всех этих слов на русском нет…»
Ко второй половине XVIII века в придворных кругах началось чрезмерное увлечение всем французским — галломания. По словам историка того времени Ивана Болтина, в русский язык было введено «множество слов французских, не по нужде, а по буйственному пристрастию ко всему, что называется французским».
- Букет — франц. bouquet от bouquet d`arbres («роща»)
- Вальс — франц. valse от нем. walzer, от walzen («вращать»)
- Дирижер — франц. diriger («управлять»)
- Идеал — франц. ideal от лат. idealis, idea («идея»)
- Костюм — франц. costume от итал. costumo («обычай, привычка»)
- Одеколон — франц. eau de Cologne («вода из Кельна»)
- Пресс-папье — франц. presse-papiers от press («пресс») и papiers («бумаги»)
- Ресторан — франц. restaurant от restaurer («восстанавливать»)
- Флакон — франц. flacon от лат. flasca («бутылка»)
- Этюд — франц. etudе от лат. studium («старание», «усердие»)
В конце XVIII — начале XIX века началось противоположное галломании явление — пуризм, нетерпимость по отношению к любым заимствованиям, особенно из французского. Причинами этого стали боязнь веяний Великой французской революции и Отечественная война 1812 года. Составители «Словаря Академии Российской» даже пытались заменить общеизвестные иноязычные термины искусственно составленными словами из русских корней: ботаник — травоведец, астрономия — звездословие; аудитория — слушалище и др.
Смена эпох
Во второй половине ХIХ — начале ХХ века продолжилось усвоение новых иноязычных слов. В русском появились философские (абсолютный, индивидуальный, рефлексия), общественно-политические термины (коммунизм, пролетарий, интеллигент). В словарный состав вошло английское слово «спорт» и сопутствующие термины (бокс, футбол, чемпион). В последние десятилетия XX века язык активно пополнялся англицизмами (бизнес, джинсы, рок). Закрепились научные термины (электроника, компьютер), и экономические (приватизация, индексация).
- Автобус — нем. autobus от франц. auto («автомобиль»)
- Детектив — англ. detective от to detect («раскрывать»)
- Комбинезон — франц. combinaison от combiner («соединять»)
- Круиз — англ. cruise («совершать путешествие»)
- Магнитофон — англ. magnetophone от сложения греч. magnes («магнит») и phone («звук»)
- Метро — франц. metro (в том же значении)
- Миксер — англ. mixer от mix («мешать»)
- Сервис — англ. service от лат. servire («служить»)
- Фильм — англ. film (в том же значении)
- Шофер — франц. chauffeur («кочегар»)
Век информации
Падение «железного занавеса» в 1990-е годы привело к интенсивным заимствованиям как слов, для которых отсутствовали соответствующие понятия (дефолт, маркетинг, дилер, офшор, ваучер), так и к замещению русских слов (пивная — паб, убийца — киллер). Дальнейшее развитие интернета и социальных сетей заместили в русском многие существующие термины (спам, кэшбэк, хакер, лайк, репост, фейк, хайп, хейт, абьюз и другие).
В современной России уже были попытки защитить русский язык. В 2005 году Госдумой был принят закон «О государственном языке», которым запрещалось использование иностранных слов, «не вошедших в состав литературной русской лексики, при наличии общеупотребительных аналогов в русском языке». Например, вместо слова «спикер» в официальных документах требовалось использовать «председатель законодательного собрания».
В 2013 году лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагал запретить использовать заимствованные слова СМИ и должностным лицам и даже вносил соответствующий законопроект. В интервью «Ъ» он пояснял: «Допустим, коммерческая лексика: "дилер" — русское слово "посредник"… "Менеджер" — это приказчик, управляющий. Почему ввели чужое слово "менеджер"? "Дистрибьютор" — это рассылка, распределение, значит, распределитель… "Презерватив", бытовое слово. По-русски — "предохранитель"... Дети не понимают, что это такое. Надо объяснять».