Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

От греческой иконы до американского кэшбэка

История иностранных заимствований в русском языке

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий использование иностранных слов в речи чиновников и официальных документах. Исключения составляют слова, которые не имеют общеупотребительных аналогов. По мнению депутатов, документ должен защитить язык от иностранных заимствований. Как и чем обогащался русский язык с зарождения письменности на Руси до наших дней — в материале «Ъ».

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В начале было слово

В IX–XI веках старославянский был литературным языком большинства славянских народов. Русские книжники переписывали и переводили церковные книги из Болгарии и Византии, в результате чего язык обогатился многими греческими словами.

  • Ангел — греч. aggelos («вестник, посол»)
  • Дьявол — греч. diabolos («клеветник», позже — «злой дух»)
  • Икона — греч. eikona («картина, изображение»)
  • Кровать — греч. krabbati(o)n («ложе, постель»)
  • Митрополит греч. mitropolitis («столица, резиденция»)
  • Монах — греч. monachos («монах») от monos — «один, одинокий»
  • Оладья греч. eladion от elaion («масло»)
  • Панихида — греч. pannychida («всенощная» (служба))
  • Палата — греч. palation из лат. palatium («дворец»)
  • Трапеза — греч. trapeza («стол»)

Два века с ордой

Заметный след в языке оставила более чем двухвековая зависимость русских княжеств от Монгольской империи и Золотой орды (ХIII–XV вв.). Пополнилась экономическая лексика (деньга, казна, хозяин), военная (караул, кинжал, атаман), бытовая.

  • Алмаз араб. almas от греч. adamas («несокрушимый»)
  • Арбуз кыпч. хarbuz от перс. хarbuza («дыня», дословно — «ослиный огурец»)
  • Брага чув. pεraGa («выжимка»)
  • Лачуга тюрк. аlасuɣ («палатка, войлочный шатер»)
  • Сарафан тюрк. sarapa от перс. separa («почетная одежда»)
  • Стакан тюрк. tostakan («маленькая деревянная миска»)
  • Сундук — чув. sundǝχ («ящик, шкаф, коробка»)
  • Серьга тюрк. syrγa («кольцо»)
  • Тесьма тур., тат., чагат. tasma («лента, ремень»)
  • Тюрьма тюрк. turma от tur («класть, помещать», буквально — «помещение»)

Речь польская

В XIV веке из-за сильного влияния западнорусского делового языка в русский проникали слова из польского языка (полонизмы), особенно в деловую и военную лексику. Часто эти слова были образованы от корней, пришедших в польский из других языков. Например, слово «почта» (польск. poсzta) восходит к итальянскому posta («станция для замены лошадей»). Под влиянием польского языка также возникли грамматические единицы, ранее отсутствовавшие в древнерусском, например союз «если» (jesli).

  • Автор — польск. autor («создатель, творец»)
  • Бунт польск. bunt («мятеж, возмущение») из нем. bund («союз»)
  • Вензель — польск. węzeł («узел», «связка»)
  • Герб польск. herb или чеш. herb («наследство»)
  • Капитан — польск. kapitan от лат. caput («голова»)
  • Мещанин — польск. mieszczanin («горожанин»)
  • Оказия польск. okazja («случай»)
  • Пуля — польск. kula («шар»)
  • Поединок — польск. pojedynek от jeden («один»)
  • Рыцарь польск. rycerz от ritter («всадник»)

Из окна Европы

В конце XVII — первой четверти XVIII века благодаря «прорубленному» реформатором Петром I «окну в Европу» началось массовое заимствование слов из западноевропейских языков: из немецкого, французского, итальянского, английского и других.

  • Армия нем. аrmee от франц. armer («вооружать»)
  • Бал франц. bal от baller («танцевать»)
  • Биржа нем. borse от франц. bourse («кошелек»)
  • Картина — ит. cartina («тонкая, красивая бумага»)
  • Конфета — итал. confette от confettare («приготовлять в сахаре»)
  • Магазин — нем. magazin, восходит к исп. magacen из араб. mahazin («склад»)
  • Милиция польск. milicja от лат. militia («войско»)
  • Театрфранц. theatre от греч. theatron в том же значении
  • Фабрика — польск. fabryka от лат. fabrica («обработка»)
  • Штаб — нем. stab («жезл, палка, посох»)

В 1720-х годах был составлен первый в России словарь иностранных слов — «Лексикон вокабулам новым по алфавиту». Он включал около 500 слов, а в разработке участвовал лично Петр. Большинство новых слов осталось в языке до настоящего времени, однако многие синонимы позже ушли: виктория — победа, трактамент — пир, фортеция — крепость и другие.

«Но панталоны, фрак, жилет,
Всех этих слов на русском нет…»

Ко второй половине XVIII века в придворных кругах началось чрезмерное увлечение всем французским — галломания. По словам историка того времени Ивана Болтина, в русский язык было введено «множество слов французских, не по нужде, а по буйственному пристрастию ко всему, что называется французским».

  • Букет — франц. bouquet от bouquet d`arbres («роща»)
  • Вальс — франц. valse от нем. walzer, от walzen («вращать»)
  • Дирижер франц. diriger («управлять»)
  • Идеал франц. ideal от лат. idealis, idea («идея»)
  • Костюм франц. costume от итал. costumo («обычай, привычка»)
  • Одеколон — франц. eau de Cologne («вода из Кельна»)
  • Пресс-папье франц. presse-papiers от press («пресс») и papiers («бумаги»)
  • Ресторан франц. restaurant от restaurer («восстанавливать»)
  • Флакон — франц. flacon от лат. flasca («бутылка»)
  • Этюд — франц. etudе от лат. studium («старание», «усердие»)

В конце XVIII — начале XIX века началось противоположное галломании явление — пуризм, нетерпимость по отношению к любым заимствованиям, особенно из французского. Причинами этого стали боязнь веяний Великой французской революции и Отечественная война 1812 года. Составители «Словаря Академии Российской» даже пытались заменить общеизвестные иноязычные термины искусственно составленными словами из русских корней: ботаник — травоведец, астрономия — звездословие; аудитория — слушалище и др.

Смена эпох

Во второй половине ХIХ — начале ХХ века продолжилось усвоение новых иноязычных слов. В русском появились философские (абсолютный, индивидуальный, рефлексия), общественно-политические термины (коммунизм, пролетарий, интеллигент). В словарный состав вошло английское слово «спорт» и сопутствующие термины (бокс, футбол, чемпион). В последние десятилетия XX века язык активно пополнялся англицизмами (бизнес, джинсы, рок). Закрепились научные термины (электроника, компьютер), и экономические (приватизация, индексация).

  • Автобус — нем. autobus от франц. auto («автомобиль»)
  • Детектив — англ. detective от to detect («раскрывать»)
  • Комбинезон — франц. combinaison от combiner («соединять»)
  • Круиз — англ. cruise («совершать путешествие»)
  • Магнитофон — англ. magnetophone от сложения греч. magnes («магнит») и phone («звук»)
  • Метро — франц. metro (в том же значении)
  • Миксер — англ. mixer от mix («мешать»)
  • Сервис — англ. service от лат. servire («служить»)
  • Фильм — англ. film (в том же значении)
  • Шофер — франц. chauffeur («кочегар»)

Век информации

Падение «железного занавеса» в 1990-е годы привело к интенсивным заимствованиям как слов, для которых отсутствовали соответствующие понятия (дефолт, маркетинг, дилер, офшор, ваучер), так и к замещению русских слов (пивная — паб, убийца — киллер). Дальнейшее развитие интернета и социальных сетей заместили в русском многие существующие термины (спам, кэшбэк, хакер, лайк, репост, фейк, хайп, хейт, абьюз и другие).

В современной России уже были попытки защитить русский язык. В 2005 году Госдумой был принят закон «О государственном языке», которым запрещалось использование иностранных слов, «не вошедших в состав литературной русской лексики, при наличии общеупотребительных аналогов в русском языке». Например, вместо слова «спикер» в официальных документах требовалось использовать «председатель законодательного собрания».

В 2013 году лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагал запретить использовать заимствованные слова СМИ и должностным лицам и даже вносил соответствующий законопроект. В интервью «Ъ» он пояснял: «Допустим, коммерческая лексика: "дилер" — русское слово "посредник"… "Менеджер" — это приказчик, управляющий. Почему ввели чужое слово "менеджер"? "Дистрибьютор" — это рассылка, распределение, значит, распределитель… "Презерватив", бытовое слово. По-русски — "предохранитель"... Дети не понимают, что это такое. Надо объяснять».

Андрей Егупец

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...