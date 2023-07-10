Тульский арбитражный судья стал подозреваемым в деле о мошенничестве

В отношении судьи арбитражного суда Тульской области Григория Лося возбудили уголовное дело. Его подозревают в мошенничестве, покушении на мошенничество и посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления (СУ) СКР.

«Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество)»,— сказано в сообщении СУ СКР.

По данным СКР, с июня 2019 года по апрель 2021 года Григорий Лось получил через знакомого 3,5 млн руб. как часть от общей суммы 6,5 млн руб. В ведомстве утверждают, что деньги были взяткой судье из состава арбитражного суда Центрального округа, за которую он должен был отменить решение по делу одной коммерческой организации. У подозреваемого не было возможности передать деньги и повлиять на принятие решения по иску.

Григорий Лось также предложил своему знакомому связаться с представителем заявителя по делу о признании права собственности на нежилое помещение, сообщили в СУ СКР. Судья запросил 1,5 млн руб. за отмену решения суда и удовлетворение иска. Позже представитель истца сообщил об этом в управление ФСБ по Тульской области. Деньги были переданы под наблюдением сотрудников спецслужб.

Олеся Павленко