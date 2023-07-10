Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Тульский арбитражный судья стал подозреваемым в деле о мошенничестве

В отношении судьи арбитражного суда Тульской области Григория Лося возбудили уголовное дело. Его подозревают в мошенничестве, покушении на мошенничество и посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления (СУ) СКР.

«Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество)»,— сказано в сообщении СУ СКР.

По данным СКР, с июня 2019 года по апрель 2021 года Григорий Лось получил через знакомого 3,5 млн руб. как часть от общей суммы 6,5 млн руб. В ведомстве утверждают, что деньги были взяткой судье из состава арбитражного суда Центрального округа, за которую он должен был отменить решение по делу одной коммерческой организации. У подозреваемого не было возможности передать деньги и повлиять на принятие решения по иску.

Григорий Лось также предложил своему знакомому связаться с представителем заявителя по делу о признании права собственности на нежилое помещение, сообщили в СУ СКР. Судья запросил 1,5 млн руб. за отмену решения суда и удовлетворение иска. Позже представитель истца сообщил об этом в управление ФСБ по Тульской области. Деньги были переданы под наблюдением сотрудников спецслужб.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...