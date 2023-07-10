Концерн «Покровский» поздравил многодетные семьи

В России 8 июля отметили День семьи, любви и верности

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Праздник был официально установлен указом президента Владимира Путина в 2022 году и приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. В группе компаний «Концерн «Покровский» к этому дню подготовили подарки для сотрудников, в семьях которых воспитываются четверо и более детей. В группе компаний — двадцать таких семей.

Как отметил в своем обращении к сотрудникам предприятий управляющий производством ГК «Концерн «Покровский» Максим Мишарев, семья — главная ценность нашего общества. Это крепкий дом, это традиции, это поддержка и опора.

«Самое главное, семья — это дети, наша надежда и наше будущее. Поэтому особые слова благодарности мы хотим выразить многодетным семьям – за их родительский труд, терпение, заботу и ответственность, а также значительный вклад в развитие и укрепление института семьи», — подчеркнул господин Мишарев.

Руководитель агрофирмы-племзавода «Победа» Алексей Денисенко выделил сотрудникам материальную помощь. А подарки для детей изготовили особенные подопечные РГООИ «Надежда».

В этой организации работают мастерские социальной занятости для молодых людей с ментальными нарушениями. В них ребята вручную делают мыло и свечи, вкладывая в них свои эмоции и заботу о будущем обладателе. Поэтому каждый подарок уникален и является связующей нитью между людьми с ч ограниченными возможностями и детьми, для которых они создавали свои изделия.

Как рассказала председатель РГООИ «Надежда» Ирина Смирнова, в мастерской «Лаванда» уже трудоустроены шесть молодых людей с ментальными нарушениями. Это ребята с очень низкими стартовыми возможностями и на открытом рынке труда пока даже с сопровождением работать не могут.

«Мы хотим показать, что люди с ментальными нарушениями могут в меру своих способностей участвовать в производстве продукции, которая по качеству не отличается от продукции других успешных брендов. По нашему убеждению, это дает людям с особенностями здоровья опору в жизни, уверенность в себе и осознание своей востребованности, а также влияет на то, как их воспринимают окружающие, делает общество более инклюзивным и лояльным», — прокомментировала госпожа Смирнова.

Проект реализуется при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

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