Генпрокуратура Берлина предъявила россиянину обвинение в поджоге здания, где живут сотрудники «РИА Новости»

55-летнему гражданину России предъявили обвинения в покушении на убийство и попытке поджога. Генеральная прокуратура Берлина считает, что он подложил бомбу в здание, в котором живут сотрудники «РИА Новости», в апреле 2022 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации Генпрокуратуры, в конце апреля 2022-го россиянин заложил бомбу в шахту подвала многоквартирного дома, где жили сотрудники «РИА Новости» и члены их семей. По непонятным причинам взрывное устройство не сработало, и спустя несколько дней его обнаружили и обезвредили. В Генпрокуратуре не уточнили, какое именно взрывное устройство было найдено в здании.

Россиянину также предъявили обвинения в мошенничестве при получении помощи во время пандемии коронавируса, а также манипуляциях с газоснабжением и линией электропередачи в съемной квартире. Обвинения предъявили на заседании Берлинского окружного суда, которое прошло 20 июня.

Обвиняемый отрицает вину. Он заявил, что стал «жертвой интриг российских спецслужб». Генпрокуратура не нашла подтверждения его словам, добавили в ведомстве.

Как сообщили в Генпрокуратуре, до своего ареста в декабре 2022 года россиянин проводил «громкие кампании против президента России и его режима». В том числе он был одним из организаторов лагеря у здания российского посольства в Берлине. После ввода войск России на Украину россиянин сообщил об установке бомбы в здании, где живут сотрудники «РИА Новости», объяснив это тем, что «оттуда ведется война против всех нас».

В мае 2022 года в здании, в котором живут работающие в Берлине сотрудники «РИА Новости» и члены их семьи, разбили одно из окон. Во время осмотра полиция обнаружила в вентиляционной нише канистру с проводами, сообщали «РИА Новости». По факту произошедшего было начато расследование.

Олеся Павленко