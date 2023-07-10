Управление автомобильных дорог Прикамья возглавит заместитель начальника

И. о. начальника ГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» (УАДиТ) будет назначен замруководителя этого учреждения Михаил Якушев, сообщил «Ъ-Прикамье» источник среди подрядных организаций региона. Источник, близкий к краевому правительству, подтвердил, что господин Якушев возглавит УАДиТ.

Михаил Якушев работает в управлении последние десять лет, ранее возглавлял МКУ «Пермблагоустройство».

Напомним, действующий начальник управления Андрей Угольков с прошлой недели находится в СИЗО по обвинению во взяточничестве.