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Коммерсантъ FM
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Путин подписал закон об упрощенном получении ВНЖ для участвовавших в спецоперации иностранцев

Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении порядка получения вида на жительство (ВНЖ) для некоторых категорий иностранных граждан. В частности, нормы вводятся для иностранцев, подписавших контракт с Министерством обороны в период спецоперации на Украине.

Согласно документу, иностранец, подписавший контракт с Минобороны на один год, освобождается от сдачи экзамена по русскому языку, на знание истории России, основ законодательства, а также от обязанности проживать на территории только того субъекта РФ, на территории которого ему выдан ВНЖ. В случае гибели иностранца упрощенный порядок получения ВНЖ распространяется на членов его семьи.

Высококвалифицированным специалистам и членам их семей, следует из документа, предоставляется право на бессрочный ВНЖ, если они уже проживают в России по виду на жительство и работают в стране не менее двух лет с уплатой налогов.

До начала спецоперации на Украине минимальный срок контракта с Минобороны для иностранцев составлял пять лет. Для получения российского гражданства нужно было служить три года. Поправки о сокращении срока до одного года приняли в сентябре 2022 года. В мае Владимир Путин подписал закон об упрощенном порядке получения гражданства для иностранцев—участников спецоперации.

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