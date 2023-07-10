TotalEnergies объявила о газовых сделках в Алжире и начале добычи в Азербайджане

Генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне и гендиректор алжирской Sonatrach Туфик Хаккар подписали сегодня, 10 июля, ряд соглашений. Они касаются разработки газовых месторождений и развития возобновляемой энергетики в Алжире, а также поставок алжирского газа в Европу.

В частности, стороны договорились о корректировке действующих контрактов об увеличении добычи на месторождениях Tin Fouye Tabankort II (TFT II) и Tin Fouye Tabankort Sud таким образом, чтобы они соответствовали требованиям вступившего в силу в декабре 2019 года закона о добыче нефти в Алжире. Контракты предусматривают увеличение инвестиций в месторождения, направленных на модернизацию существующих мощностей и бурение дополнительных скважин. Ожидается, что совокупная добыча на этих двух месторождениях превысит 100 тыс. баррелей в нефтяном эквиваленте в сутки к 2026 году по сравнению с уровнем около 60 тыс. баррелей в 2022-м.

Стороны также продлили на 2024 год действие соглашения о поставках сжиженного природного газа из Алжира во Францию в объеме 2 млн тонн. Наконец, компании подписали соглашение об изучении возможностей для реализации проектов в области возобновляемой энергии. Среди них — возможность установки солнечных электростанций на нефтегазовых месторождениях и на станциях по опреснению морской воды, а также проект по производству возобновляемого низкоуглеродистого водорода для его последующего экспорта.

Кроме того, сегодня, 10 июля, TotalEnergies объявила о начале добычи на газоконденсатном месторождении Апшерон в Азербайджане. Этот проект французская компания реализует совместно с Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики. Производственная мощность первой фазы проекта составляет 4 млн кубометров газа в сутки и 12 тыс. баррелей конденсата ежесуточно. Газ будет продаваться на внутреннем рынке Азербайджана.

Кирилл Сарханянц