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Коммерсантъ FM
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Доходы Грузии от туризма выросли на 48,8% год к году

За первую половину текущего года общий доход Грузии от туризма составил $1,7 млрд. Это на 48,8% больше показателя первой половины 2022-го. Тогда общий доход от туризма в первые шесть месяцев составил $1,143 млрд. Такие данные опубликовал инвестиционный банк Galt&Taggart.

При этом правительственное агентство статистики Geostat утверждает, что доходы от туризма в первом квартале 2023-го выросли по сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года на 102%, составив $795 млн.

За последние десять лет туризм превратился в главную, системообразующую индустрию Грузии, принося в среднем стране $3 млрд ежегодно.

Бюджет Грузии на 2023 год — 17 619 900 лари ($6,776 884 млрд). ВВП, по данным на 2022-го,— 71,8 млрд лари ($27,61 млрд). ВВП на душу населения — $6 671.

О туристических программах в Грузию — в материале «Ъ» «Грузию раскладывают по турпакетам».

Георгий Двали, Тбилиси

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