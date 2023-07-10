Генпрокуратура РФ примет участие в банкротстве ПАО «Мотовилихинские заводы»

Арбитражный суд Пермского краю принял решение привлечь Генпрокуратуру РФ к участию в деле о банкротстве ПАО «Мотовилихинские заводы», говорится в материалах суда.

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Генеральная прокуратура обратилась в суд для участия в деле о признании несостоятельным ПАО на основании ч. 5 ст. 52 АПК РФ. Согласно ч. 1 настоящей статьи, прокурор вправе вступить в дело, рассматриваемое арбитражным судом, на любой стадии арбитражного процесса с процессуальными правами и обязанностями лица, участвующего в деле, в целях обеспечения законности.

Представитель конкурсного управляющего ПАО не представил возражений относительно поданного ходатайства. Арбитражный суд решил удовлетворить прошение Генпрокуратуры.

ПАО «Мотовилихинские заводы» было признано банкротом в 2018 году, в отношении него была открыта процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев. МЗ является единственным серийным производителем реактивных систем залпового огня ряда модификаций, а также изготавливает системы ствольной артиллерии, металлургическую продукцию и изделия для нефтегазовой промышленности.