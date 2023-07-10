Мирзиёев переизбран президентом Узбекистана

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев побеждает на президентских выборах. По предварительным данным ЦИК, за него отдали голоса 87,05% участников голосования. Явка избирателей составила 79,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шавкат Мирзиёев

Фото: Reuters Шавкат Мирзиёев

Фото: Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев первым поздравил Шавката Мирзиёева с победой на выборах.

Шавкат Мирзиёев выдвигался от либерально-демократической партии и «Национального возрождения». Его соперниками были экс-министр образования и лидер оппозиционной левой Народно-демократической партии Улугбек Иноятов, зампред Верховного суда Робахон Махмудова от социал-демократической партии «Адолат», кандидат от Экологической партии Абдушукур Хамзаев.

Досрочные выборы в Узбекистане объявили после проведения референдума о поправках в Конституцию, которые продлили срок полномочий главы государства с пяти до семи лет. Согласно изменениям, Шавкат Мирзиёев получил право еще дважды баллотироваться на пост президента. В случае победы на будущих выборах сможет руководить Узбекистаном до 2037 года. До референдума его мандат истекал в 2026 году.

Для проведения выборов президента Узбекистана были открыты почти 10,8 тыс. избирательных участков, 56 — за рубежом, в 39 странах. В России граждане Узбекистана могли проголосовать на семи участках.

Анастасия Ларина