Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мирзиёев переизбран президентом Узбекистана

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев побеждает на президентских выборах. По предварительным данным ЦИК, за него отдали голоса 87,05% участников голосования. Явка избирателей составила 79,8%.

Шавкат Мирзиёев

Шавкат Мирзиёев

Фото: Reuters

Шавкат Мирзиёев

Фото: Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев первым поздравил Шавката Мирзиёева с победой на выборах.

Шавкат Мирзиёев выдвигался от либерально-демократической партии и «Национального возрождения». Его соперниками были экс-министр образования и лидер оппозиционной левой Народно-демократической партии Улугбек Иноятов, зампред Верховного суда Робахон Махмудова от социал-демократической партии «Адолат», кандидат от Экологической партии Абдушукур Хамзаев.

Досрочные выборы в Узбекистане объявили после проведения референдума о поправках в Конституцию, которые продлили срок полномочий главы государства с пяти до семи лет. Согласно изменениям, Шавкат Мирзиёев получил право еще дважды баллотироваться на пост президента. В случае победы на будущих выборах сможет руководить Узбекистаном до 2037 года. До референдума его мандат истекал в 2026 году.

Для проведения выборов президента Узбекистана были открыты почти 10,8 тыс. избирательных участков, 56 — за рубежом, в 39 странах. В России граждане Узбекистана могли проголосовать на семи участках.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...