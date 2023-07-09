По делу о покушении на убийстве подростка в Прикамье назначена экспертиза

В СУ СКР по Пермскому краю расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство пятнадцатилетней жительницы Октябрьского района. Как сообщается на сайте управления, 8 июля знакомый потерпевшей облил ее горючей жидкостью и поджег. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Потерпевшая госпитализирована в местную больницу в тяжелом состоянии. По данным «Ъ-Прикамье», в рамках расследования дела назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела взято на контроль центральным аппаратом СКР и органами прокуратуры Пермского края.