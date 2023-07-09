Игорь Стрелков не приедет сегодня на встречу в «Листву» на Литейном

Экс-замминистра обороны ДНР Игорь Стрелков не приедет сегодня, 9 июля, в книжный магазин «Листва» на Литейном проспекте. Об этом «Ъ-СПб» рассказали источники, близкие к господину Стрелкову.
Как рассказал «Ъ-СПб» ивент-менеджер книжной лавки «Листва» Савва Федосеев, «однозначной версии» о сообщении о минировании нет. «Откуда ноги растут, мне пока что непонятно. Но, возможно, это и стечение обстоятельств — это и громкая тема про "мятеж Пригожина", этом и сам Стрелков, также это могло быть связано с событиями вокруг моих недавних задержаний. В целом к "Листве" всегда повышенное внимание, как мы знаем — вариантов много»,— рассказал представитель лавки.
Информацию о самой встрече в книжной лавке с Игорем Стрелковым господин Федосеев не стал комментировать «по ряду причин».
В помещениях продолжают работать сотрудники кинологической службы. Место по-прежнему оцеплено.