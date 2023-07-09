Во время визита в Китай глава Минфина США обсуждала ограничения на экспорт галлия и германия

Глава Минфина США Джанет Йеллен сообщила, что обсуждала введение экспортного контроля со стороны Китая в отношении галлия и германия, которые используются в производстве полупроводников, во время визита в Пекин. По ее мнению, визит был успешным.

«Я выразила обеспокоенность по поводу этих действий и сравнила их с действиями, которые мы предпринимали. Наши собственные действия являются узконаправленными, они призваны решать проблемы национальной безопасности, и неясно, являются ли действия КНР столь же узконаправленными в том, что касается решения проблем их национальной безопасности»,— сказала Джанет Йеллен в интервью телеканалу CBS.

Госпожу Йеллен спросили, считает ли она, что подобные меры могут быть ответом Пекина на аналогичные ограничения Вашингтона. «Потенциально»,— сказала она в ответ.

Джанет Йеллен отметила, что у американских и китайских чиновников в последние годы было мало контактов. По ее словам, это произошло в том числе из-за пандемии коронавируса. «Моя цель — убедиться, что мы не начнем серию непреднамеренных эскалационных действий, которые повредят нашим экономическим отношениям»,— сказала она.

Госпожа Йеллен добавила, что считает свою поездку в Китай успешной для установления отношений с Пекином и возможности более частых контактов между чиновниками двух стран.

6 июля Джанет Йеллен прибыла в Китай. На фоне ее визита Минфин Китая выпустил заявление, в котором выразил надежду, что США предпримут определенные действия для создания благоприятных условий развития торгово-экономических взаимоотношений.

Олеся Павленко