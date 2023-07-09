Главные анонсы 10–16 июля

10 июля, понедельник
Казахстанский оператор магистрального нефтепровода «Казтрансойл» введет тариф на хранение нефти при оказании услуги транспортировки российского сырья в Узбекистан в размере $0,52 за тонну в месяц (без НДС).
В Великобритании в Виндзорском замке Карл III примет президента США Джо Байдена.
В Страсбурге (Франция) начнется пленарная сессия Европарламента.
11 июля, вторник
В Вильнюсе начнется саммит НАТО, на котором планируется утвердить многолетний пакет поддержки Украины и образовать совет НАТО—Украина. На саммите будут присутствовать президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский.
В Москве пройдет заседание коллегии Евразийской экономической комиссии.
В Москве арбитражный суд проведет основные слушания по иску бизнесмена Олега Дерипаски к главе отдела расследований ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован) Марии Певчих (признана иностранным агентом).
12 июля, среда
В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении пяти украинцев, обвиняемых в подготовке терактов в Мелитополе.
13 июля, четверг
В Джакарте министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
В Хельсинки пройдет саммит стран Северной Европы с участием президента США Джо Байдена. В саммите примут участие президент Финляндии, премьер-министры Швеции, Норвегии, Дании и Исландии.
14 июля, пятница
В Париже состоится парад в честь Дня взятия Бастилии.
В Жуковском (Московская область) начнется Кубок России по легкой атлетике.
15 июля, суббота
Российские страховщики смогут начать урегулирование убытков по ОСАГО через «Госуслуги».
В России завершится весенний призыв граждан на военную службу.
16 июля, воскресенье
Запланировано турне премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар.