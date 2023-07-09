Главные анонсы 10–16 июля

10 июля, понедельник

Казахстанский оператор магистрального нефтепровода «Казтрансойл» введет тариф на хранение нефти при оказании услуги транспортировки российского сырья в Узбекистан в размере $0,52 за тонну в месяц (без НДС).

В Великобритании в Виндзорском замке Карл III примет президента США Джо Байдена.

В Страсбурге (Франция) начнется пленарная сессия Европарламента.

11 июля, вторник

В Вильнюсе начнется саммит НАТО, на котором планируется утвердить многолетний пакет поддержки Украины и образовать совет НАТО—Украина. На саммите будут присутствовать президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский.

В Москве пройдет заседание коллегии Евразийской экономической комиссии.

В Москве арбитражный суд проведет основные слушания по иску бизнесмена Олега Дерипаски к главе отдела расследований ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован) Марии Певчих (признана иностранным агентом).

12 июля, среда

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении пяти украинцев, обвиняемых в подготовке терактов в Мелитополе.

13 июля, четверг

В Джакарте министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В Хельсинки пройдет саммит стран Северной Европы с участием президента США Джо Байдена. В саммите примут участие президент Финляндии, премьер-министры Швеции, Норвегии, Дании и Исландии.

14 июля, пятница

В Париже состоится парад в честь Дня взятия Бастилии.

В Жуковском (Московская область) начнется Кубок России по легкой атлетике.

15 июля, суббота

Российские страховщики смогут начать урегулирование убытков по ОСАГО через «Госуслуги».

В России завершится весенний призыв граждан на военную службу.

16 июля, воскресенье

Запланировано турне премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар.