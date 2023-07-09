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Коммерсантъ FM
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В Брянской области сбитая ракета ВСУ разрушила пилораму

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что днем 9 июля силами противовоздушной обороны были сбиты две ракеты, запущенные вооруженными силами Украины.

«В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы»,— сообщается в Telegram-канале главы региона.

Ранее сегодня украинская крылатая ракета была сбита в районе Керчи. В результате временно останавливалось движение по Крымскому мосту. Еще одна ракета была уничтожена над Ростовской областью. Осколками повредило кровли нескольких строений.

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