В Брянской области сбитая ракета ВСУ разрушила пилораму

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что днем 9 июля силами противовоздушной обороны были сбиты две ракеты, запущенные вооруженными силами Украины.

«В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы»,— сообщается в Telegram-канале главы региона.

Ранее сегодня украинская крылатая ракета была сбита в районе Керчи. В результате временно останавливалось движение по Крымскому мосту. Еще одна ракета была уничтожена над Ростовской областью. Осколками повредило кровли нескольких строений.