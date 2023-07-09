Над Ростовской областью сбита выпущенная ВСУ ракета

Глава города Донецка Ростовской области Роман Кураев в своем Telegram-канале сообщил, что после отработки системой ПВО произошел разлет небольших осколков по территории города.

Какой именно летящий объект был сбит системой ПВО, глава города не сообщает. По данным мэра, жертв нет, местами повреждены кровли домов.

«Около 12:00 сегодня оперативно отработала наша система ПВО. В районе между Каменском и Донецком сбита украинская ракета. Жертв нет. Осколками частично повреждена кровля нескольких строений. Ущерб уточняется»,— написал в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василией Голубев.

Сотрудники администрации и полицейские обследуют пострадавшие здания, изымают упавшие предметы. Жителей просят сообщать в экстренные службы в случае обнаружения обломков объекта. С 10 июля, по словам Романа Кураева, ремонтные бригады начнут восстановление пострадавших зданий.

Анна Перова, Краснодар