В результате падения сбитой ракеты ВСУ в Ростовской области повреждены два здания

Дом и летняя кухня в Донецке в Ростовской области получили повреждения в результате падения обломков сбитой ракеты ВСУ. Пострадавших нет. Об этом сообщил глава Ростовской области Василий Голубев.

«Повреждения шиферной кровли получили два строения: дом на ул. Лизы Чайкиной, 11 и летняя кухня на ул. Флотской, 8. В понедельник там проведут работы по восстановлению кровли»,— написал господин Голубев в Telegram.

Ранее глава Донецка Роман Кураев сообщил о работе системы ПВО в городе. По его словам, после отработки системой ПВО произошел разлет небольших осколков по территории города.

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