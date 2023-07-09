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Коммерсантъ FM
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Генералу не хватило аргументов для реабилитации

Экс-замглавы МЧС не смог добиться отмены приговора

Как стало известно «Ъ», отбывший пятилетний срок за особо крупное мошенничество бывший первый замминистра МЧС Сергей Шляков предпринял новую безуспешную попытку оправдаться и получить реабилитацию. Генерал-полковник заявил кассационному суду, что не участвовал в попытке продать своему коллеге должность губернатора Рязанской области за 66 млн руб., а лишь курировал его переговоры с решальщиками, при этом абсолютно бесплатно. Суд, однако, вновь пояснил автору жалобы, что, несмотря на отсутствие корысти, тот действовал «совместно и согласованно» с преступниками, поэтому и сам был обоснованно признан мошенником.

Бывший заместитель главы МЧС России Сергей Шляков

Бывший заместитель главы МЧС России Сергей Шляков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Бывший заместитель главы МЧС России Сергей Шляков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

К состоявшемуся на днях заседанию коллегии по уголовным делам 2-го кассационного суда общей юрисдикции имеющий уже пятилетний опыт участия в судебных разбирательствах генерал-полковник Сергей Шляков тщательно подготовился. В деталях изложив приговор Хамовнического райсуда Москвы, который 21 апреля 2021 года отправил его в колонию на пять лет за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), генерал заявил, что это решение было построено на «предположениях, догадках и противоречивых доказательствах». По его словам, денег у потерпевшего он не брал, что было подтверждено показаниями свидетелей и результатами проведенного в доме генерала Шлякова обыска. Пострадавшему от мошенничества, как рассказал бывший замминистра, он не давал и долговых расписок, а лишь визировал заключенные между участниками аферы сделки в качестве гаранта.

Как пояснил кассации Сергей Шляков, в этой истории он сам стал жертвой «оговора со стороны потерпевшего».

По его версии, тот сам совершил тяжкое преступление — дал особо крупную взятку за свое назначение губернатором Рязанской области — и должен был понести за это уголовную ответственность. По итогам же предварительного следствия и суда взяткодатель, как полагает генерал-полковник, стал потерпевшим, да еще и получил право на возмещение якобы нанесенного ему имущественного вреда в размере той самой взятки.

Наконец, ни назначивший ему наказание Хамовнический райсуд, ни Мосгорсуд, в который Сергей Шляков обращался с жалобой через год после вынесения приговора, по мнению осужденного, не учли в качестве смягчающих обстоятельств его прошлые заслуги — многолетнюю добросовестную службу в МЧС, государственные награды, полученные, в частности, за ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Как полагает генерал-полковник, райсуд при вынесении приговора должен был учесть и пенсионный возраст предполагаемого на тот момент мошенника, но тем не менее наказал его по всей строгости.

Кассационная инстанция, как и две предыдущие, доводы осужденного экс-замминистра не приняла. По ее мнению, на прошлых судебных заседаниях все они были «проверены и обоснованно отвергнуты». В то же время причастность Сергея Шлякова к преступлению, по мнению кассации, наоборот, была подтверждена «последовательными показаниями потерпевшего» и долговыми обязательствами, которые генерал подписал собственноручно.

Как был задержан Сергей Шляков

Умысел Сергея Шлякова на хищение был убедительно доказан материалами его оперативной разработки, а тот факт, что у генерала не нашли при обыске похищенные деньги, по мнению кассации, никак не опровергает выводы Хамовнического райсуда. «Совместный и согласованный характер его действий с остальными свидетельствует о групповом и заранее подготовленном преступлении»,— говорится в постановлении. Преклонный же возраст осужденного, как пояснил кассационный суд, заслуживает уважения, но по закону не дает иммунитета от уголовного преследования и даже «не относится к числу обстоятельств, гарантирующих смягчение наказания».

Напомним, афера, о которой велась речь в судах, была совершена в 2015–2016 годах. К первому заместителю министра МЧС Шлякову тогда обратился его коллега, помощник главы МЧС Юрий Удалов, попавший на эту должность после успешной политической карьеры. Сергей Удалов, побывавший ранее заместителем губернатора Ярославской области и членом Совета федерации, рассказал Сергею Шлякову, что хотел бы занять должность уже главы региона, где он работал, и готов оплатить «административные ресурсы», которых ему недостает. Генерал тогда порекомендовал подчиненному своего приятеля Юрия Кузнецова, который, по его словам, охранял еще генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и располагает необходимыми связями «на самом верху».

Решальщик Кузнецов и еще двое его подельников пояснили Юрию Удалову, что к должности губернатора нужно будет двигаться по карьерной лестнице, последовательно занимая посты заместителя главы и затем главы Чеховского района Подмосковья.

За включение претендента в некие списки кандидатов на эти должности мошенники запросили у господина Удалова $5 млн.

В 2016 году помощник министра периодически передавал своим кураторам деньги в разных валютах, выплатив в общей сложности 65,7 млн руб., но получал взамен только обещания. За это время благополучно сменились губернаторы Ярославской и Рязанской областей (вторую по ходу переговоров предложили взамен первой), а господин Удалов не вышел даже на районный уровень.

Должность губернатора предлагали под расписки

Уже после того, как летом 2018 года Юрий Удалов написал заявление в полицию и всех участников аферы задержали, выяснилось, что анкета, автобиография, копии трудовой книжки и паспорта несостоявшегося губернатора все это время пролежали в ящике стола решальщика Кузнецова. Там же находилась и выписка из некоего протокола заседания от 27 февраля 2017 года о включении господина Удалова в состав кандидатов для избрания на должность главы Чеховского района. Интересно, что опрошенные позже в качестве свидетелей экс-глава района и несколько сотрудников его администрации пояснили, что о кандидате на должность по фамилии Удалов ни разу не слышали.

Все четверо мошенников получили в итоге сроки от четырех лет и шести месяцев до шести лет колонии общего режима и согласились с приговором. С учетом зачтенного им времени, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, все они уже вышли на свободу. До сих пор оспаривает вынесенное решение и добивается реабилитации только Сергей Шляков.

Сергей Машкин

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