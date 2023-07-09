Активисты провели акцию против строительства трассы М-7

В Удельном парке прошла встреча петербуржцев, выступающих против строительства скоростной магистрали М-7. Об этом в субботу, 8 июля, рассказал депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский в своем Telegram-канале.

По словам господина Вишневского, встречу посетили примерно 80 человек. Градозащитники собрали 75 подписей под текстом обращения к губернатору Петербурга Александру Беглову. Они требуют остановить реализацию проекта строительства трассы, а также отменить соглашение с ВТБ о вложении банком 300 млрд руб. на возведение переправы через Неву.

Как заявили петербуржцы, магистраль создаст новые проблемы пешеходам и водителям, а также заберет третью часть всего Удельного парка. Напомним, что, согласно планам города, трасса свяжет Шпалерную улицу и Выборгское шоссе. Для этого необходимо отдать под застройку 80 гектаров (около трети) всего Удельного парка.

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