Ярмарочную мечеть восстановят в Нижнем Новгороде

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин в воскресенье заложили первый камень возрождаемой Нижегородской Ярмарочной мечети на улице Марата, сообщил корреспондент «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Каменное здание Ярмарочной мечети проекта архитектора Антона Леера построили в 1827 году указом императора Николая I. Мечеть была центром притяжения и единения российских и зарубежных мусульман, прибывших на нижегородскую ярмарку, но просуществовала до 1930-х годов. В 2000-х годах жители выступили с инициативой возродить храм.

Господин Гайнутдин поблагодарил Глеба Никитина и митрополита Нижегородского и Арзмасского Георгия за содействие в восстановлении мечети. «Мы будем дальше развивать диалог между традиционными религиями Российской Федерации, защищать интересы нашего Отечества и, безусловно, строить мосты со странами Исламского мира, которые глубоко уважают нашего президента и нашу страну и готовы оказывать содействия и в политическом, и в экономическом и в духовном смысле братского сотрудничества», — подчеркнул Равиль Гайнутдин.

Губернатор Глеб Никитин отметил, что в России сложилась уникальная ситуация, когда две мощнейшие религии – христианство и ислам – со взаимным уважением и единством укрепляют традиционную религию на всей планете. «Все знают, как много мы восстановили церквей, и очень важно, что равенство проявилось в восстановлении мечети», — подчеркнул господин Никитин. Он добавил, что здание храма станет точной притяжения для редевелопмента и благоустройства прилегающих территорий.

Глава региона уточнил, что планы по строительству мечети разные и пока не ясно, когда именно она будет построена. Глеб Никитин полагает, что было бы правильно завершить строительство к 2027 году, к 200-летию со дня открытия первой ярмарочной мечети. Строиться храм будет на средства верующих.

Андрей Репин