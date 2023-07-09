Кадыров ушел в отпуск

Глава Чечни Рамзан Кадыров с 3 июля находится в ежегодном оплачиваемом отпуске. На это время его обязанности будет исполнять председатель регионального правительства Муслим Хучиев.

Распоряжение господина Кадырова опубликовано на сайте правительства Чечни (.pdf). Не уточняется, сколько дней будет отдыхать глава республики.

Рамзан Кадыров уходил в отпуск в январе и апреле 2023 года. Оба раза обязанности руководителя республики также возлагались на господина Хучиева. В апреле господин Кадыров отмечал, что взял отпуск во время Рамадана.

Леонид Уварчев