Бывший тренер «Локомотива» Билич возглавил саудовский футбольный клуб «Аль-Фатех»

Выступающий в Саудовской Про-лиге футбольный клуб «Аль-Фатех» объявил о назначении нового главного тренера. Им стал 54-летний хорватский специалист Славен Билич, тренировавший в свое время российский «Локомотив».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Славен Билич

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Славен Билич

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

На посту в саудовском клубе господин Билич сменил греческого специалиста Йоргоса Дониса, возглавившего его в 2022 году. Хорват начнет тренировать команду со следующего сезона, объявил «Аль-Фатех».

В клубе напомнили, что Славен Билич уже работал в Саудовской премьер-лиге, тренировав «Аль-Иттихад» в 2018–2019 годах. Московский «Локомотив» он возглавлял с 2012 по 2013 год.

Мария Федотова