Прокуратура исследует Mars

Прокуратура Московской области проверяет производителя сладостей — компанию Mars — на финансирование вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Также надзорное ведомство проанализирует достоверность полученных доходов и их соответствие уплаченным налогам. После начала военных действий на Украине американский производитель решил приостановить новые инвестиции в Россию, а также прекратил импорт и экспорт. В стране продолжают работать пять заводов. И за минувший год Mars даже удалось увеличить выручку в РФ. Как будут проверять компанию? И может ли это стать ударом по репутации? Выясняла Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проверить компанию Mars попросил Виталий Бородин, глава им же учрежденного Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. И это далеко не первое его обращение в надзорный орган. Ранее он подозревал в финансировании ВСУ певицу Аллу Пугачеву, обвинял в публичной дискредитации российских вооруженных сил актера Данилу Козловского и добавлял работы прокуратуре. По закону ведомство должно реагировать на такие запросы.

Что оно может проверять в случае с Mars, предположил член палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов: «Прокуратура обычно проверяет всю совокупную деятельность, то есть безналичные переводы, действия, связанные с различными договорами. Под видом договоров, допустим, может осуществляться то или иное финансирование. Это проверка всех гражданско-правовых сделок за определенный период. Занимает это от полутора недель до месяца».

По мнению автора обращения, Mars зарабатывает в России миллиарды и, возможно, спонсирует украинские вооруженные силы, прикрываясь гуманитарными целями. В самой компании это не комментируют. Производитель действительно в мае этого года пожертвовал $13,5 млн, но утверждал, что они пошли на помощь мирным жителям Украины и домашним животным. К тому же сообщала об этом головная организация.

Но что может грозить российской «дочке», если дело не ограничится проверкой? Речь может идти об уголовном преследовании, отметил советник председателя коллегии адвокатов «Регионсервис», практика «Уголовно-правовой защиты бизнеса» Владимир Агапов:

«Если это связано с перечислением денег для вооруженных формирований Украины, при подтверждении таких фактов это могут признать финансированием терроризма.

Есть очень много статей, сопряженных с этими деяниями. Может быть, компания нормально работает — никаких перечислений не было, ничего не подтвердится. Но в тех случаях, когда такие деяния совершаются, лицо умышленно дает распоряжение о перечислении денег, заведомо понимая, что они идут на финансирование незаконных вооруженных формирований, то его привлекут к уголовной ответственности».

Не повлияет ли новость о проверках на репутацию компании? На это могут реагировать бизнес-партнеры, однако не факт, что пока эффект будет заметным, считает профессор РАНХиГС, руководитель рекламного агентства Strong Дмитрий Сендеров:

«Когда загорается красная лампочка, все партнеры, поставщики крайне внимательно следят за компанией, которая попадает в такую турбулентную зону. Я не думаю, что в данном случае производитель с серьезной репутацией понесет прямые убытки. Когда речь не идет об угрозе для здоровья людей, подобная информация никоим образом не влияет на продажи».

Некоторые собеседники “Ъ FM” считают, что подобные доносы могут быть одним из вариантов давления на иностранные компании, которые все еще работают на российском рынке. Mars, к слову, в прошлом году смог заработать. По данным Bloomberg, его продажи выросли на 14%, до 177 млрд руб. Правда, учитывая ограничения на вывод денег, вряд ли головная организация смогла от этого выиграть.

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