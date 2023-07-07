Премьер Нидерландов Марк Рютте объявил об отставке

Правительство Нидерландов вместе с премьером Марком Рютте подали в отставку. Правящая коалиция развалилась из-за разногласий по миграционной политике.

«Это крайне прискорбная политическая реальность»,— заявил господин Рютте журналистам (цитата по Reuters). Он отметил, что следующим шагом будет назначение новых выборов. До формирования новой правящей коалиции кабинет министров продолжит исполнять обязанности.

Премьер объяснил, что у партнеров по коалиции «очень разные взгляды на миграционную политику». Он охарактеризовал разногласия как «непримиримые». «Именно поэтому я немедленно... предложу королю отставку всего кабинета министров»,— добавил господин Рютте (цитата по AP).

Марку Рютте 56 лет. Он возглавляет нидерландское правительство с 2010 года.

Правящая коалиция была сформирована в январе 2022 года. В нее входят «Народная партия за свободу и демократию», которую возглавляет господин Рютте, «Демократы 66», «Христианско-демократический призыв» и «Христианский союз».

Леонид Уварчев