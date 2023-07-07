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Коммерсантъ FM
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Правительство утвердило порядок прямого доступа ФСБ к базам данных агрегаторов такси

Правительство России постановило предоставить ФСБ круглосуточный удаленный доступ к информационным базам агрегаторов такси, согласно установленному порядку. Документ вступает в силу с 1 сентября 2023 года, президент Владимир Путин подписал его 29 декабря 2022 года. Сведения о геолокации и средствах платежей пассажиров могут передаваться лишь по соответствующему запросу, теперь ФСБ получает прямой доступ, поясняют эксперты.

Теперь у ФСБ к этим данным будет прямой доступ, осуществленный при помощи технических средств. Агрегатор предоставляет подразделению органа федеральной службы безопасности круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси, в порядке, установленном для организаторов распространения информации в интернете.

Для получения доступа к данным из этих баз ФСБ также может обратиться в службу заказа легкового такси с запросом о предоставлении сведений, содержащихся в журнале регистрации заказов в электронной форме. Агрегатор такси предоставляет запрашиваемые сведения в течение 3 рабочих дней или 10 рабочих дней со дня поступления запроса. При этом агрегаторы, в соответствии с законом, не имеют права разглашать информацию о конкретных фактах и содержании взаимодействия с ФСБ.

Согласно действующему законодательству, геолокация такси, средства платежей пассажиров и другие подобные сведения могут передаваться правоохранительным и судебным органам, но лишь по соответствующему запросу, рассказал в марте «Известиям» адвокат московской коллегии АК «Бородин и Партнеры» Владислав Шурховецкий. Теперь у органов безопасности к этим данным появится прямой доступ — при помощи подключенных систем технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий, пояснил он.

Мария Федотова

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