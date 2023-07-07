Российский союз туриндустрии призвал отложить на год внедрение системы «электронная путевка»

Российский союз туриндустрии (РСТ) направил заместителю министра экономического развития РФ Дмитрию Вахрукову обращение с предложением отложить на год внедрение в стране системы «электронная путевка».

«Участники отрасли неоднократно заявляли о наличии ошибок и недоработок в системе, поэтому в первую очередь она должна быть приведена в рабочее состояние, когда в ней станет возможна корректная работа»,— сообщил президент РСТ Илья Уманский.

По данным РСТ, на сегодняшний день в официальном реестре зарегистрировано 300 туроператоров, которым нужно время для тестирования механизма передачи данных. В обращении организации указано, что каждому туроператору для этого понадобится не менее трех месяцев с момента корректного функционирования обновленной системы, поэтому РСТ настаивает на переносе сроков введения ответственности.

В Минэкономики обращение РСТ пока не прокомментировали.

Формально система «электронная путевка» внедрена в РФ с 1 сентября 2022 года после семи лет ее разработки. Но фактически механизм пока не действует: ответственность за ее неиспользование для туроператоров в сфере выездного туризма должна была наступить 1 марта, но срок в итоге сдвинули на 1 сентября.

Подробнее о проблемах с запуском системы читайте в материале «Ъ» «У туроператоров зависла "Электронная путевка"».

Александр Кислов