У туроператоров зависла «Электронная путевка»

Разработанные властями правила работы с системой «Электронная путевка», аналогом ЕГАИС для туроператоров, встретили резкую критику бизнеса. Основная претензия — невозможность направлять в систему обязательные данные о фактической стоимости реализованных турпакетов. Большую часть путевок компании продают через агентов, которые не вошли в «Электронную путевку»: они и устанавливают конечную стоимость отдыха для туриста. В Минэкономики настаивают, что туроператоры формируют продукт и ответственны за него.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказался протокол заседания рабочей группы при правительственной комиссии по реформе туротрасли. В документе говорится о возможном «коллапсе отрасли» в случае утверждения правил работы с системой «Электронная путевка» (ЭП; аналог ЕГАИС для туррынка) без учета замечаний участников рынка к соответствующему постановлению правительства. Его текущая редакция не устраняет сложностей с обязательной передачей туроператорами в ЭП данных о цене проданного турпакета, говорится в протоколе рабочей группы.

Проблема в том, что к системе должны подключиться только туроператоры и вносить туда сведения в том числе о стоимости путевок. Но компании часто реализуют турпакеты через агентов, устанавливающих конечную цену в зависимости от спроса. Если оператор трижды укажет в системе свою стоимость путевки, расходящуюся с суммой, выплаченной туристом по факту, то компания исключается из ЭП, поясняется в протоколе. А это грозит прекращением деятельности компании. Еще одна претензия — необходимость вносить в ЭП стоимость проданных туров для интуристов. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, сведения о проданных за границей турах в РФ собирают зарубежные компании.

В департаменте реализации проектов в сфере туристической деятельности Минэкономики заявили “Ъ”, что текущая версия проекта постановления — результат «паритета мнений сторон». Там настаивают, что операторы формируют турпродукт, поэтому и отвечают за его качество, независимо от того, кем услуга оказывалась. «Электронная путевка» позволит обеспечить прозрачность, считают в министерстве, так как турист сможет проверить в системе законность ведения туроператором своей деятельности, конечную цену тура и входящий набор услуг.

Формально ЭП внедрена в РФ с 1 сентября 2022 года после семи лет ее разработки. Но механизм фактически пока не действует: ответственность за ее неиспользование для туроператоров в сфере выездного туризма должна была наступить 1 марта этого года, но срок был сдвинут на 1 сентября. Пока не наладится поступление достоверных сведений в ЭП, оградить рынок «от возникновения пузырей» будет невозможно, считает директор агентства «Персона грата» Георгий Мохов.

В АО «Национальные туристические технологии» (оператор ЭП) утверждают, что к системе, введенной в эксплуатацию в соответствии с техзаданием и отраслевым законодательством, подключены более 200 туроператоров. Между тем два собеседника “Ъ” из числа туроператоров говорят, что им не известно ни одного случая работы крупного игрока с ЭП.

Одна из причин — как раз нежелание операторов и агентов раскрывать конечную стоимость путевок. Агенты получают на реализацию туры от операторов на эксклюзивных условиях, и размер комиссии продавцов, по словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, считается коммерческой тайной.

ЭП создавалась в том числе во избежание скандалов при возврате средств туристам при аннуляции туров. Но именно этот механизм, по словам члена общественно-экспертного совета нацпроекта по туризму Алексея Кожевникова, не закреплен в разработанных правилах работы с системой: «Неясно, какую сумму и кто будет возвращать туристу при форс-мажоре».

Гендиректор «Дельфина» Сергей Ромашкин также называет болезненным для бизнеса технический вопрос ввода данных в ЭП: «Крупные операторы в день могут реализовывать около 5 тыс. туров, то есть в систему нужно будет вбить вручную 50 тыс. строк, для чего потребуется отдельный персонал». Майя Ломидзе подтверждает, что компаниям придется понести дополнительные затраты на интеграцию с системой.

Александра Мерцалова