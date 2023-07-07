Удой отправили на убой

Суд в Краснодаре рассмотрит требования Кубанского молочно-товарного комплекса к региональным властям на 774,7 млн руб. Это сумма ущерба, которая была нанесена предприятию введением в 2014 году карантина, который помешал предприятию использовать завезенных из США коров в производстве молока. В прокуратуре считают, что оснований для взыскания вреда нет, так как ранее при попытке производителя обжаловать соответствующее постановление губернатора суд признал решение властей законным. Эксперты не исключают, что истец может выиграть дело, если суд установит, что нарушения ветеринарного законодательства не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов Фото: Андрей Архипов

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству и приступил к рассмотрению иска ООО «Кубанский молочно-товарный комплекс» (КМТК) из Калининского района к властям региона и РФ на сумму 774,7 млн руб. Ответчиками по делу сельхозтоваропроизводитель привлек непосредственно региональную администрацию, а также краевые департаменты ветеринарии и финансов, федеральный Минфин и прокуратуру. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

В краевой прокуратуре «Ъ-Кубань» пояснили, что данные средства КМТК взыскивает в качестве компенсации ущерба, нанесенного предприятию введенным главой региона летом 2014 года карантином. Ограничительные меры якобы не позволили комплексу использовать в производстве молоко ввезенных из-за рубежа высокоудойных коров.

В материалах арбитражной картотеки содержится решение по другому процессу, в рамках которого молочно-товарный комплекс пытался признать незаконным соответствующие постановления губернатора. Как следует из документов, КМТК в начале 2014 года заключил с венгерской компанией «Хунланд Трейд Кфт.» контракт на поставку из США (штат Айдахо) 800 коров голштинской породы.

Согласно материалам суда, стоимость партии КРС составляла более $2 млн. Однако в начале мая кубанская ветеринарная инспекция оповестила молочно-товарный комплекс о том, что специализированная организация из Колорадо в ходе исследований находящегося на карантине перед отправкой скота выявила 12 проб, положительно реагирующих на блютанг (инфекционная катаральная лихорадка КРС). В связи с этим ветеринары проинформировали КМТК о невозможности ввоза данной партии на территорию Краснодарского края, а также о возможном уничтожении ввезенных животных. Кроме того, импортеру было рекомендовано расторгнуть контракт.

Из 750 исследованных проб — 176 показали положительные результаты. После этого глава края принял решение отправить на убой всех коров, привезенных из США

Тем не менее в начале июня КМТК принял 751 племенную телку молочной голштинской породы по акту приема-передачи в Новороссийском порту. После этого губернатор ввел на территории бывшей молочно-товарной фермы в 2 км от станицы Старовеличковской карантин, утвердив перечень ограничений на оборот животных, продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок. А отборы крови приобретенных коров были отправлены в Федеральный центр охраны здоровья животных на исследование. В итоге из 750 исследованных проб — 176 показали положительные результаты. После этого глава края принял решение отправить на убой всех коров, привезенных из США. Эти решения губернатора кубанский арбитраж в 2014 году признал законными, судебные акты прошли проверку во всех инстанциях вплоть до Верховного суда, однако предписания властей производитель так и не исполнил.

Как следует из материалов Калининского районного суда, руководство КМТК было оштрафовано за невыполнение предписания об убое животных, а прокуратура даже пыталась понудить комплекс исполнить предписания ветеринаров в судебном порядке. Однако судебная экспертиза, проведенная в 2018 году, показала отсутствие у коров блютанга. С учетом этого, а также отсутствия падежа животных с 2014 года и отсутствия проявления болезни в соседних хозяйствах, Калининский суд в 2021 году установил, что американские коровы, содержащиеся в КМТК, не создают угрозу по распространению опасного вирусного заболевания, и отказал прокуратуре.

В данном процессе КМТК пытается взыскать с властей свои убытки, связанные с введением карантина в 2014 году, который длился семь лет — до 2021 года.

В краевой прокуратуре «Ъ-Кубань» сообщили, что иск считают необоснованным, так как при взыскании вреда обязательным является наличие вины его причинителя, но кубанский арбитраж в 2014 году уже подтвердил законность мер, принятых краевыми властями.

Краснодарский юрист Виктория Ошуева отмечает, что в данном случае фактически речь идет о возмещении ущерба, причиненного правомерными действиями властей. При этом, поясняет она, безвинная ответственность наступает только в прямо установленных законом случаях.

«Принимая во внимание позицию Конституционного суда РФ относительно того, что компенсация за заболевший скот зависит от вины собственника, а также внесенные изменения в ФЗ "О ветеринарии", не исключено, что в данном случае суд может удовлетворить иск, если установит, что истцом не было допущено нарушений ветеринарного законодательства. Но также следует учитывать то, что срок исковой давности по данной категории дел составляет три года, следовательно, если суд установит пропуск этого срока, в иске откажут»,— резюмирует госпожа Ошуева.

Михаил Волкодав

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