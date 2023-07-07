В Мотовилихе для строительства второго этапа трассы ТР-53 изымут более 100 участков

Краевое правительство изымет 124 земельных участка и объекты недвижимости на них для строительства второго этапа трассы ТР-53: перехода ул. Старцева — проспект Октябрят — ул. Целинная на участке от ул. Грибоедова до моста через реку Чикулайку. Согласно постановлению правительства, подписанному губернатором Дмитрием Махониным, под изъятие попадают в основном небольшие участки под частными домами и земли садоводческих кооперативов.

Так, предполагается изъять пустующие территории и территории под частными домами в микрорайоне Костарево по ул. Артема, 40, 33, 31, на проспекте Октябрят, 11, 13, 15, на ул. Северной, 17, и под другими домами. Изымут участок со зданием фитнес-клуба FitnessFam на ул. Сакко и Ванцетти, 29, свободные площадки более 12 га вдоль реки Таволжанки, ул. Северной и проспекта Октябрят (7,8 га), в садоводческом кооперативе «102/9», коллективном саду №4 (Висим), на улицах Яшмовой, Республиканской, Киевской в микрорайоне Ива, на территории совхоза «Мотовилихинский» (1,8 га) и по другим адресам.

В рамках первого этапа строительства трассы ТР-53 планируется возвести транспортную развязку с мостом через реку Иву, построить путепровод и два надземных пешеходных перехода. Работы первого этапа должны завершить к концу 2024 года, их выполнением занимается СК «Химспецстрой». На втором этапе надо возвести трассу на участке между ул. Уинской до моста через реку Чикулайку, дорогу от нового моста до ул. Целинной. Также запроектировано соединение новой дороги с ул. Соликамской со строительством транспортной развязки.