Peugeot показал обновленный хэтчбек 208

Компания Peugeot показала обновленный хэтчбек 208, который выйдет в продажу в текущем году.

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Автомобиль получил новый передний бампер, переработанную решетку радиатора, измененные фонари и новые фары, которые получили световые элементы в бампере. Также изменились фирменные логотипы и шильдики, выполненные новым шрифтом.

В салоне изменения свелись к установке мультимедийной системы с 10-дюймовым экраном и расширенным функционалом. Обновленные Peugeot 208 также получили новые варианты отделки и более качественные материалы интерьера. Кроме того, изменилось оснащение различных комплектаций модели.

Линейка моторов модели включает в себя бензиновый 1,2-литровый мотор PureTech — 75-сильный атмосферный и 100-сильный турбированный с 5-ступенчатой и 6-ступенчатой механической коробкой передач соответственно. Новинка доступна со 100- или 136-сильной бензо-электрической силовой установкой на базе 1,2-литрового турбомотора, 6-ступенчатой роботизированной коробки передач с интегрированным в неё электромтором.

Хэтчбек сохранил электрическую модификацию, которая также обновилась. Peugeot e-208 получил более мощный 156-сильный электромотор и более емкую батарею 51 кВт·ч, позволяющую проезжать до 400 км без подзарядки. Доступна и более дешевая версия со 136-сильным электромотором и батареей 50 кВт·ч с автономностью до 360 км.

В Европе продажи обновленного Peugeot 208 начнутся осенью 2023 года. Стоимость автомобиля пока не названа.

Максим Вершинин

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