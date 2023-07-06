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Коммерсантъ FM
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Умер один из трех пострадавших при пожаре в московском бизнес-центре

В результате пожара в бизнес-центре на 3-й улице Ямского Поля в Москве, где расположены творческие студии и мастерские, погиб один человек, сообщает департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«Специалистами спасено десять человек, к сожалению, пострадали два человека, один погиб»,— сообщается на странице ведомства во «ВКонтакте».

Сообщение о пожаре на втором этаже бизнес-центра поступило в 18:35 мск, площадь возгорания составила 40 кв. м. Очаг пожара находился на втором этаже. Пожар был ликвидирован в 20:08. О причинах пожара не сообщается.

Александр Кислов

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