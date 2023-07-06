Недоимку нашли в теплицах

Следственный комитет России (СКР) заподозрил руководство АО «Агрокомплекс “Сунжа”», крупнейшего на Северном Кавказе сельхозпредприятия по производству томатов, в неуплате налогов на сумму более 200 млн руб. Недоимка была обнаружена полгода назад, и все это время «Сунжа» судилась с УФНС по Ингушетии, пытаясь по крайней мере отодвинуть дату окончательного расчета с государством. Когда в ситуацию вмешались следствие и поддержавшие его бойцы спецназа ФСБ, взять с предпринимателей было уже нечего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Главное следственное управление (ГСУ) СКР по Москве сообщило о возбуждении уголовного дела по факту уклонения организации от уплаты налогов в особо крупном размере (ст. 199 УК РФ). В свою очередь, ФСБ, которая ведет оперативное сопровождение начатого расследования, предоставила видеокадры масштабных обысков, произведенных в офисах «Сунжи» в Москве, Ставропольском крае и Ингушетии.

Как следует из съемки, правоохранители изъяли большое количество документов на электронных и бумажных носителях, а также с десяток банковских упаковок по 500 тыс. руб. Ничего явно криминального в своем видеоотчете спецслужба не показала.

По данным ГСУ, инкриминированные аграриям деяния были совершены в 2018–2020 годах во время строительства первой и единственной пока очереди проекта «Сунжа», реализованного в рамках госпрограммы «Развитие СКФО на период до 2025 года». В него вошли тысячи теплиц для круглогодичного выращивания томатов, построенных вдоль улицы Т. Махно на окраине станицы Троицкая Сунженского района Ингушетии и занимающих площадь более 10 га. Теплицы и их инфраструктуру, по данным СКР, монтировала расположенная в Москве, но аффилированная с руководством «Сунжи» строительная фирма ООО «Инвесттрейдсервис».

Партнерам, по версии следствия, удалось тогда каким-то образом занизить свою налогооблагаемую базу и «минимизировать» таким образом сумму НДС на 200 млн руб. Именно эта трехлетней давности история стала поводом для возбуждения уголовного дела и обысков в «Сунже», однако, как признали в ГСУ, часть похищенных средств подозреваемым из числа руководителей АО и ООО удалось «вывести за рубеж по поддельным документам».

Предполагаемую аферу удалось выявить еще полгода назад, после проведенной сотрудниками ингушского УФНС выездной налоговой проверки в «Сунже». Проверяющие вынесли решение о привлечении АО к налоговой ответственности, зафиксировав и доначислив агрофирме недоимку в размере 200,7 млн руб.

По версии налоговиков, у аграриев образовались долги по НДС на сумму 92,3 млн руб. и по налогу на прибыль на 34,5 млн руб., а всего с учетом набежавших пеней и штрафа за просрочку им предстояло выплатить государству более 200 млн руб.

Проверяемые с выводами республиканских налоговиков не согласились и обжаловали решение в межрегиональной инспекции ФНС по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО). Однако после состоявшихся минувшей весной разбирательств общая сумма недоимки только возросла до 203,6 млн руб., а жалобщикам еще и установили жесткий срок на погашение задолженности — до 5 июня.

Аграрии, в свою очередь, обратились в Арбитражный суд Ингушетии, потребовав в своем иске по крайней мере приостановить наложенные на их средства обеспечительные меры. По мнению руководства «Сунжи», ее арбитражные споры с налоговиками могли бы завершиться не ранее чем через полгода, а досудебное изъятие всей суммы вероятной недоимки со счетов поставило бы под угрозу само существование крупнейшего на Северном Кавказе агрохолдинга. «Принудительное исполнение решения налоговой инспекции причинит обществу значительный ущерб, сделает невозможным выполнение его обязательств перед контрагентами и работниками по выплате зарплаты»,— отмечалось в иске.

Однако арбитраж с аргументами аграриев не согласился. Авторы жалобы не убедили суд в том, что принудительное изъятие у них 200 млн руб. станет катастрофическим событием для «Сунжи». Они не предоставили суду бухгалтерский баланс АО с расшифровкой активов, сведения о своих банковских счетах, отчет о движении денежных средств через них и сведения об ожидаемых финансовых поступлениях. «А при таком положении все доводы заявителя носят вероятностный, предположительный характер»,— говорилось в решении суда.

Таким образом, к середине июня судьба спорных 203,6 млн руб. окончательно решилась. Руководители «Сунжи» пообещали оспорить отказное решение ингушского арбитража в 16-м Арбитражном апелляционном суде, но вместо этого, по данным близкого к расследованию источника «Ъ», начали активно выводить проблемные средства со счетов агропредприятия. Налоговикам, в свою очередь, пришлось подключать к решению проблемы оперативников и следователей.

Проведенные ФСБ и ГСУ СКР по Москве мероприятия вряд ли позволят завершить запланированный на конец года пуск в эксплуатацию второй очереди агрокомплекса «Сунжа».

Ингушские аграрии хотели застроить теплицами еще одно пустующее поле за улицей Т. Махно площадью 22,9 га и круглогодично выращивать в них не только помидоры, но также огурцы, морковь и китайскую капусту. Получить по этому поводу комментарий представителей АО не удалось: все телефоны офисов агрохолдинга не работали.

Сергей Машкин