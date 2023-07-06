СБУ обвинила блогера Шария в фабрикации роликов с украинскими пленными в интересах ФСБ

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила новое обвинение блогеру Анатолию Шарию в фабрикации постановочных видео допросов украинских пленных в интересах Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. Он обвиняется по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Анатолия Шария в соцсети Фото: страница Анатолия Шария в соцсети

В частности, Анатолий Шарий лично подсказывал ФСБ, как правильно снимать допрос и какие вопросы задавать военнопленным. «После съемок монтировал видео, вырезая из него “невыгодные” для РФ моменты»,— сообщает СБУ в своем Telegram-канале. «"Смонтированные" сюжеты РФ затем использовала для искусственной дискредитации военно-политического руководства Украины, в том числе на международной арене»,— говорится в сообщении.

По данным следствия, Анатолий Шарий был привлечен к негласному сотрудничеству кадровым сотрудником 5-й службы ФСБ Косенко М. Ю., коммуницировать с российскими спецслужбами блогеру помогал сообщник в Севастополе. Им оказался экс-глава Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антон Шевцов, которого в начале 2023 года обвинили в госизмене, сообщает СБУ. По данным следствия, именно от него Анатолий Шарий получил видео с допросами двух пленных военных ВСУ. «После монтажа файлов их согласовали с представителем спецслужбы РФ»,— сообщает СБУ. Оба фигуранта скрываются от правосудия, отметили в ведомстве.

В феврале 2021 года СБУ обвинила Анатолия Шария по ч 1. ст. 111 (госизмена) и ч. 1. ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УК Украины.

Анатолий Шарий — украинский журналист и видеоблогер. Основатель интернет-издания «Шарий.net» и Партии Шария. В мае 2022 года Анатолия Шария задержали в Испании по запросу украинских властей, однако вскоре дело об экстрадиции было закрыто в связи с непредоставлением Украиной необходимых документов.

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Мария Федотова